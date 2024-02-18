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Çavuşoğlu, Kazakistan’da Çeşitli Temaslarda Bulundu

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İpekyolu Türk Üniversiteleri 2024 Fuarı’na katılmak üzere gittiği Kazakistan’da, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Even Müderrisoğlu ile TC Almatı Başkonsolosluğu’nda bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Kazakistan’da Çeşitli Temaslarda Bulundu

 

Ziyarette yaptığı konuşmada “KKTC üniversitelerinin tanıtımı için buradayız. Ata topraklarımızda yaşayan kardeşlerimizin ülkemizdeki üniversitelerde eĝitim almasi bizleri mutlu edecektir.” diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Sizlerin bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Zor ve ülke temsiliyeti adına anlamlı bir görev yürütüyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

 

TC Almatı Başkonsolosu Even Müderrisoğlu da Bakan Nazım Çavuşoğlu'nun ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

 

Görüşme sonrası Bakan Nazım Çavuşoğlu, Başkonsolos Evren Müderrisoğlu'na KKTC Bayrağı hediye etti. 

 

Çavuşoğlu, Talgar Yatılı Lisesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti

 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kazakistan temasları çerçevesinde Özel 1 Nolu Talgar Yatılı Lisesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

 

Çavuşoğlu, Talgar Yatılı Lisesi Müdürü Dildar Badalova’dan okulda yürütülen  faaliyetler hakkında bilgi alırken okulun elde ettiĝi başarılardan dolayı okul yönetimini ve öğretmenlerini  kutladı ve okulun anı defterini imzaladı.

 

Çavuşoğlu daha sonra Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’ne geçti.

 

Burada Enstitü Müdürü Dr. Suat Beylur’dan bilgi alan Çavuşoğlu, Beylur’u yürüttükleri faaliyetlerden dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi. 

 

Çavuşoğlu, Ressam İsmail Acar’ın sergisini açtı

Bakan Çavuşoğlu, temaslarını tamamladığı Kazakistan’da son olarak Ressam İsmail Acar’ın “Memory” isimli sergisinin açılışını gerçekleştirdi. 

 

Müderrisoğlu, Çavuşoğlu onuruna yemek verdi

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Even Müderrisoğlu ayrıca Başkonsolosluk Konuk Evi’nde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu onuruna akşam yemeği verdi. 

 

Yemekte, Ressam İsmail Acar ve Kazakistanlı sanatçılar da hazır bulundu. 

 

Kazakistan’daki temaslarını tamamlayan ve bu akşam KKTC’ye dönüş yapacak olan Bakan Çavuşoğlu’na, ziyaretleri esnasında Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ve KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan Görkem Reis eşlik etti. 

 

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