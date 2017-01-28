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Kazada ölen kişinin kimliği tespit edildi

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Kazada ölen kişinin kimliği tespit edildi
Dün gece yarısı Gazimağusa’da yaşanan trafik kazasında yol kenarında yürürken araba çarpan ve İbrahim Aytekin'in yaralanmasına ve bir kişinin de ölmesine neden olan kazada, ölen kişinin kimliği tespit edilememişti...

Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgilere göre, kazada yaralanan İbrahim Aytekin ile birlikte yol kenarında yaya olarak yürüdükleri sırada araba çarpması sonucu ölen kişinin kimliği Tahir Ören (E-45) olarak açıklandı.

Kaza nasıl olmuştu?

Geçtiğimiz akşam saat 01:40 , Gazimağusa – Karpaz anayolu 16- 17. km.’leri arasında, Orkhids Hotel önlerinde Sıtkı Göçer (E-32) yönetiminde bulundurduğu MH 717 plakalı  van araç ile Gazimağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru   seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucunda o esnada aynı istikamete doğru yol kenarında  yaya olarak yürümekte   İbrahim Aytekin (E-40) ve Tahir Ören’e (E-45)  çarpması sonucunda bir trafik kazası meydana gelmişti.

Kaza sonucunda Tahir Ören (E-45)   kaza mahallinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan İbrahim Aytekin ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilmişti.

Araç sürücüsü Sıtkı Göçer’in ise tutuklandığı gelen bilgiler arasında…

 

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