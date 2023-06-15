Kediler uzaylı falan değil, tuhaf davranışlarının bir açıklaması var: Yani çoğu zaman!

Evinizi bir kediyle paylaşıyorsanız, onların sıra dışı tuhaf özelliklerine de alışmış olabilirsiniz. Ancak bir kediyle yaşamaya yeni karar vermişseniz, ya da vermek üzereyseniz, exploredplanet internet sitesinin derlediği bazı davranışlarının nedenleri ha

Evinizi bir kediyle paylaşıyorsanız, onların sıra dışı tuhaf özelliklerine de alışmış olabilirsiniz. Ancak bir kediyle yaşamaya yeni karar vermişseniz, ya da vermek üzereyseniz, exploredplanet internet sitesinin derlediği bazı davranışlarının nedenleri hakkındaki açıklamaları okumak faydalı olabilir.

Kuyruklarını kaldırıp arka taraflarını yüzünüze sokan bir kedi, size kötü şeyler söylemek istemiyor. Aksine, bu onların arkadaş canlısı olma ve size açılma biçimleri. Bunu bir iltifat olarak kabul edin.

Kediler hakkındaki yaygın mitlerden biri de su sevmedikleri. Oysa, çoğu suyu gerçekten sever. Su kabını eşeleyen bir kedi görürseniz, bu oyun sürecine girdiği anlamına gelebilir. Bir de kediler taze akan suyu içmeyi tercih eder. Kaselerine sıçraması, suya doğal bir kaynak ve tatlı suyun köpürme etkisini vermeye çalışmak istemesi olabilir.

Kediler tuvaletini yaptıktan sonra üstünü örtmüyorsa takipte kalın. Nedeni kedinin kumunu ya da kutusunu beğenmemiş olması gibi basit bir şey de olabilir, stres, kaygı ve hatta sağlığıyla ilgili bir sorun da… O yüzden bu örtmeme işi uzun sürerse veteriner yolu gözükebilir.

Bilgisayarınızda önemli bir şey üzerinde çalışırken kediniz gelip klavyenin üzerine yatıyorsa, bu “Biraz da benimle ilgilen” demenin bir yolu olabilir. Ancak bölgesini işaretlemek için eşyalarınıza kokularını bırakmak istiyor olması da mümkün.

Camdan kuşları izliyor ve dişlerini takırdatıyorsa paniklemeyin. Nedeni diş ağrısı değil. Uzmanların teorisine göre bu kedilerin hayal kırıklığı sesi. Dışarıdaki hayvanı görüp sesini duysa da ulaşamamanın verdiği hayal kırıklığı… Bazılarına göre bu sesin avlarını kovalamaya hazırlanırken çene kaslarını ısıtmayla ilgisi var.

Kediniz bacaklarınıza, yüzünüze veya vücudunuza kafa atıyorsa, kavga başlatmak anlamına gelmiyor, merak etmeyin. Bu çarpma, kedinin size güvendiğini ve etrafınızda kendini güvende hissettiğini göstermenin bir yolu. Ayrıca bir şeye sürtündüklerinde vücutlarından feromonlar aktararak o kişiyi güvenli, güvenilir olarak işaretlemiş oluyor. Kedi davranış uzmanlarının ‘tos vurma’ dedikleri bu yöntemin yanı sıra yere uzanıp sırt üstü dönmesi de kendilerini yanınızda ne kadar güvende göstermenin bir başka yolu…

Kediniz size gözünü diktiğinde, bu bir saldırganlık eylemi olabilir. En iyisi bir süre onunla göz göze gelmemek ve sakinleşmesini beklemektir. Tabii yüzünüze saldıran bir kedi istemezseniz! Ama kediniz uzun süre size bakıp yavaşça gözlerini kırpıştırıyorsa, bu onların şefkat gösterme şeklidir. Yine de “Aman bu bana şefkat gösteriyor, gidip kucaklayayım” dememekte fayda var.

Patileriyle karnınızı, kollarınızı yoğuran kedi ne demek istiyor? Yavru kediler annelerinin daha fazla süt üretmesi için meme bezlerini yoğururlar. Bu içgüdüsel hayatta kalma taktiği hafızalarında kalır. Yetişkin olduğunda yumuşak bir yüzeyi ya da vücudunuzu annelerininkiyle ilişkilendirdiklerinde yoğurma eylemine geçebilir. Birçok kedi davranış uzmanına göre ise kediler kendilerini mutlu hissettiklerinde veya stres atmaları gerektiğinde yoğurma işlemine geçiyor.

Kediniz gecenin bir yarısında uyanıp evin içinde koşturuyor ve bağırıyor mu? Ertesi gün işe beşik sallamış gibi mi gidiyorsunuz? Kediniz evin içindeki hayali avının peşinde koşuyor, ulaşamadığı için hayal kırıklığı çığlıkları atıyor olabilir. Geceleri sizinle birlikte uyuması için kedinizi gündüzleri oynayarak yormak bir seçenek olabilir diyor uzmanlar.

Kediniz her zamankinden daha fazla saklanıyorsa, onu sessiz karanlık bir köşede buluyorsanız, yüksek stres yaşıyor olabilir. Belki de veterinere gitme zamanı gelmiştir.

Kediler kulaklarıyla iletişim kurar. Küçük hareketlerinin her biri farklı bir anlama gelir. Kulaklarını ileri geri oynatıyorsa, endişeli ve heyecanlı olabilir. Üstüne düşmek yerine yalnız bırakmak isteyebilirsiniz. Kulakları öne bakıyorsa, iyi ve mutlu oldukları anlamına gelir. Ancak kulakları geriye dönük veya düzse, yanından uzaklaşın. Rahatsız oldukları veya korkmuş, savunmacı hissettikleri anlamına gelir. Bütün hırsını sizden çıkarmasını istemezsiniz, değil mi?

Bazen, kediler, olağandışı sesler çıkarırken başlarını bir duvara veya başka sert bir nesneye bastırır. Ve bu yapmış olabilecekleri bir şey için kendilerini suçlu hissetmekten değil! Kediniz bu garip hareketi yapıyorsa, bunun normal olmadığını ve mümkün olan en kısa sürede onu veterinere götürmeniz gerektiğini unutmayın. Başa bastırma genellikle sinir sisteminde bir tür travma, tümör, zehirlenme veya başka nedenlerden kaynaklanan hasarın bir işaretidir.