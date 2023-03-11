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Kervansaray Plajı’nın Geliştirilmesini Selamlıyor; Darısı Tüm Kıyılara Diyoruz!

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Kervansaray Plajı’nın Geliştirilmesini Selamlıyor; Darısı Tüm Kıyılara Diyoruz!
Kervansaray Plajı’nın Geliştirilmesini Selamlıyor; Darısı Tüm Kıyılara Diyoruz!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un bugün yaptığı açıklamada Kervansaray Plajı’nın uzun yıllardır düzenleme yapılmamış halde duran batı kısmının; yaz sezonu ile birlikte halkın kullanımına hazır hale getirileceğini ve ayrıca girişe ücret alınmayıp şezlong kullanılması durumunda  sadece bunun ücretinin ödeneceğini ifade etmesini selamlıyoruz.

 

Anayasal olması kadar  meşru bir hak da olan kıyılara erişim hakkının hayat bulmasına olanak sağlayacak  tek bir cm2’nin düzenlenmesi dahi son derece sevindiricidir. Bu adımı destekliyoruz ve ancak konuyla ilgili olan başka bir noktaya da dikkat çekmek istiyoruz.

 

Girne Belediyesi’nin bu adımının doğruluğunu teslim ederken ve desteklerken;  öte yandan özellikle otel sermayesinin işgalinde olan kamuya ait kıyı şeritlerinde de Belediye’nin denetim yükümlülüğünün bulunduğunu hatırlatmayı görev biliriz.

 

Girne Belediyesi’nden talebimizin otel sermayesi işgali altındaki bahsi geçen kıyılarda; YİNE Belediye Başkanı’nın ifadelerinde geçen  “Sahiller Halkındır İlkesinden”  hareketle; halkın kıyıya ücretsiz erişim hakkının denetlenip, kurala bağlanmasıdır.

 

Doğru adımları desteklediğimizi, on yılı aşkındır sürdürdüğümüz mücadelenin ileriye götürülmesi konusunda verilecek her kavgaya omuz vereceğimizi belirtir; yukarıda ifade ettiğimiz talebin de takipçisi olacağımızı bildiririz çünkü ;

 

KIYILAR HEP BİRLİKTE BİZİM!

 

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