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KES, eski KTHY çalışanlarının “yanlış maaş intibakının düzeltilmesi” için pilot dava dosyalandığını açıkladı

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Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Özelleştirme Yasası altında 2012 yılında kamuda istihdam edilen eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanlarına yanlış maaş intibakı uygulandığı gerekçesiyle pilot dava dosyalandığını açıkladı
KES, eski KTHY çalışanlarının “yanlış maaş intibakının düzeltilmesi” için pilot dava dosyalandığını açıkladı

KES’ten yapılan yazılı açıklamada,  KTHY’nin bir kamu  kuruluşu olduğu halde  bugüne kadar hükümet edenlerin  KTHY’nin özel bir şirket olduğunu savundukları,  ancak 6 Mart 2019 günü Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin , KTHY’nin  Genel Müdürlük binası satışından  elde edilen paranın nasıl dağıtımının yapılacağına ilişkin görülen dava kararında KTHY’nin bir kamu kuruluşu olduğunu resmi bir şekilde teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu bağlamda Özelleştirme Yasası kapsamında Mayıs 2012 tarihinde devlete istihdam edilen ve Özelleştirme Yasasının 56. maddesinin 2. fıkrası kapsamında maaş intibakları yapılan eski KTHY çalışanlarına yanlış uygulama yapıldığı ve söz konusu durumun düzeltilmesi gerektiğinin sendika avukatı Hasan Yücelen tarafından devlet yetkililerine yazılı olarak iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Ssöz konusu talebimize ilişkin herhangi bir cevap alamamamızdan ötürü, gün itibari ile Yüksek İdari Mahkemesi’nde Sendika Yönetim Kurulu üyemiz Bora Çamkıran adına pilot bir dava dosyalanmıştır. Talebimiz Mayıs 2012 tarihinde yapılan yanlış maaş intibakının düzeltilerek eski KTHY çalışanlarının yasal haklarını almalarını sağlamaktır.” denildi.

 

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