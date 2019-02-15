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Kıb-TEK YK üyesi Avcıoğlu: "Gerekçe Uyumsuzluk ise bu Bakan için de geçerli"

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KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu açıklama yaptı
Kıb-TEK YK üyesi Avcıoğlu: "Gerekçe Uyumsuzluk ise bu Bakan için de geçerli"

Göreve geldiğimiz 13 Mart 2018 tarihinden bu güne kadar Koalisyon Hükümetini oluşturan 4 partinin atadığı 7 Yönetim Kurulu Üyesi olarak bugüne kadar tam bir uyum içerisinde ve yalnızca bilimsel veriler ışığında yürüdük. Aldığımız kararların neredeyse tamamı OY BİRLİĞİ ile alınmıştır.

Bakanlık ile ilk uyumsuzluk 13 Haziran 2018 tarihinde OY BİRLİĞİ ile almış olduğumuz 4 Makinanın Uluslararası ihale ile alınması kararı idi. Yalnız bu karar ilgili Bakan tarafından yürütülerek Bakanlar Kuruluna götürülmedi.

146 Sayfalık rapor hazırladık, fakat yine de engel çıkarıldı. Süreç içerisinde bu duruma tahammülü kalmayan Asbaşkan istifa etti, yerine yeni Asbaşkanımız geldi, yine de Yönetim Kurulu arasındaki uyum bozulmadı.

Hem Hükümete hem de Parti Başkanlarımıza olan saygımızdan hiçbir zaman Bakanlıkla aramızda sorun olduğunu dile getirmedik, içimizde tuttuk.

6 ayın sonun da bu makinalar için Uluslararası İhale kararının yürütülmeyeceğine kanaat getirdiğimizde yetkilerimiz çerçevesinde Ulusal İhaleye çıkma kararı aldık ve İhale Kararını MİK'e gönderdik.

Atığımız her adım Partimin ve Parti Başkanımın bilgisi dahilinde oldu.

Gelinen noktada eğer bir uyumsuzluk var ise, bu uyumsuzluk her iki taraf için de sorgulanmalıdır.

Görevden almaların gerekçesi uyumsuzluksa eğer, adil olabilmesi için bu kararın tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra ilgili Bakan için geçerli olması gerekecektir.

İstifa edeceğim iddiaları gerçeği yansıtmamakla beraber, KIB-TEK Ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum, Bakanlar Kurulu Kararıyla görevden alınana kadar görevimin başında olduğunu belirtmek isterim.

Saygılarımla kamuoyunun bilgisine arz ederim.

 

YUSUF AVCIOĞLU

KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi

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