  • BIST 101.213
  • Altın 277,700
  • Dolar 5,7794
  • Euro 6,3811
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

KIB-TEK'te maaşlara tırpan hazırlığı!

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, El-Sen ile imzalanan 4 maddelik protokol gereği hükümetin üzerine düşeni yapmaya başladığını kaydederek, “Fiyatların düşmesi konusunda sendika da bir an önce üzerine düşeni yapmalı” dedi.
KIB-TEK'te maaşlara tırpan hazırlığı!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ile imzalanan 4 maddelik protokol gereği hükümetin üzerine düşeni yapmaya başladığını kaydederek, “Fiyatların düşmesi konusunda sendika da bir an önce üzerine düşeni yapmalı” dedi.

 

ELEKTRİKTE

MAAŞLARA TIRPAN!

 
“ ENTERKONNEKTE OLMAZSA OLMAZIMIZDIR.”
Enterkonnekte çalışmalarının her geçen gün hızlandığını belirten Taçoy, “ Enterkonnekte olmazsa olmazımızdır.” diye konuştu. İmzaladıkları 4 maddelik sözleşmenin 4. maddesi uyarınca Üretim Fiyatlarının düşürülmesi ve kurumun daha iyiye gitmesi için EL-SEN’in üzerine görevler düştüğüne işaret etti.

 

AKSA İLE DEVAMA “HAYIR”
“AKSA ile bu şekilde devam edilmesine hayır diyorum” diyen Taçoy, “AKSA ile 2008 yılında CTP-ÖRP Hükümeti döneminde imzalanan sözleşmenin Makine amortisman giderleri ne kadardır? 3.7 dolar sent ücret ödeme mecburiyetinde değiliz. Kira gideri olarak 3.70 sentlik kira bedeli benim de ücretlerimi artırıyor. Biz işin ucuzlatılması yönündeki hassasiyetimizi sürdürüyoruz ve burada halkımızın desteğini istiyoruz. Hepimizin tek derdi fiyatları aşağıya çekmek” şeklinde konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP: “Gazimağusa’ya Konsolosluk açılması geç kalınmış bir adımdır”10 Eylül 2019 Salı 16:50
  • Hemşireler Sendikası, Son 2 Ayın Ek Çalışma Ve Nöbet Ödemelerinin Yapılmasını İstedi10 Eylül 2019 Salı 16:48
  • Değirmenlik Belediyesi Okullardaki su depolarını temizletti10 Eylül 2019 Salı 16:28
  • 30.000 ABD dolarıyla adadan çıkmaya çalışırken yakalandı10 Eylül 2019 Salı 16:24
  • Halkın Sesi Arşivi Milli Arşiv’e verildi10 Eylül 2019 Salı 16:21
  • İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”10 Eylül 2019 Salı 16:20
  • Engelli istihdamına teşvik: Yatırım fondan, maaşa katkı10 Eylül 2019 Salı 15:59
  • 75 kişilik PM'ye 131 kişi başvurdu... CTP'de aday bolluğu... Erhürman ise Başkanlığa tek aday...10 Eylül 2019 Salı 14:55
  • Bulut Akacan'a 8 gün daha tutukluluk10 Eylül 2019 Salı 14:10
  • "Kendi geleceklerine Kıbrıslılar karar vermelidir"10 Eylül 2019 Salı 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti