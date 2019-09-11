KIB-TEK'te maaşlara tırpan hazırlığı!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ile imzalanan 4 maddelik protokol gereği hükümetin üzerine düşeni yapmaya başladığını kaydederek, “Fiyatların düşmesi konusunda sendika da bir an önce üzerine düşeni yapmalı” dedi.

ELEKTRİKTE

MAAŞLARA TIRPAN!

Enterkonnekte çalışmalarının her geçen gün hızlandığını belirten Taçoy, “ Enterkonnekte olmazsa olmazımızdır.” diye konuştu. İmzaladıkları 4 maddelik sözleşmenin 4. maddesi uyarınca Üretim Fiyatlarının düşürülmesi ve kurumun daha iyiye gitmesi için EL-SEN’in üzerine görevler düştüğüne işaret etti.

Enterkonnekte çalışmalarının her geçen gün hızlandığını belirten Taçoy, “ Enterkonnekte olmazsa olmazımızdır.” diye konuştu. İmzaladıkları 4 maddelik sözleşmenin 4. maddesi uyarınca Üretim Fiyatlarının düşürülmesi ve kurumun daha iyiye gitmesi için EL-SEN’in üzerine görevler düştüğüne işaret etti.

Enterkonnekte çalışmalarının her geçen gün hızlandığını belirten Taçoy, “ Enterkonnekte olmazsa olmazımızdır.” diye konuştu. İmzaladıkları 4 maddelik sözleşmenin 4. maddesi uyarınca Üretim Fiyatlarının düşürülmesi ve kurumun daha iyiye gitmesi için EL-SEN’in üzerine görevler düştüğüne işaret etti.