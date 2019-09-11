KIB-TEK'te maaşlara tırpan hazırlığı!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ile imzalanan 4 maddelik protokol gereği hükümetin üzerine düşeni yapmaya başladığını kaydederek, “Fiyatların düşmesi konusunda sendika da bir an önce üzerine düşeni yapmalı” dedi.
ELEKTRİKTE
MAAŞLARA TIRPAN!
“ ENTERKONNEKTE OLMAZSA OLMAZIMIZDIR.”
Enterkonnekte çalışmalarının her geçen gün hızlandığını belirten Taçoy, “ Enterkonnekte olmazsa olmazımızdır.” diye konuştu. İmzaladıkları 4 maddelik sözleşmenin 4. maddesi uyarınca Üretim Fiyatlarının düşürülmesi ve kurumun daha iyiye gitmesi için EL-SEN’in üzerine görevler düştüğüne işaret etti.
AKSA İLE DEVAMA “HAYIR”
“AKSA ile bu şekilde devam edilmesine hayır diyorum” diyen Taçoy, “AKSA ile 2008 yılında CTP-ÖRP Hükümeti döneminde imzalanan sözleşmenin Makine amortisman giderleri ne kadardır? 3.7 dolar sent ücret ödeme mecburiyetinde değiliz. Kira gideri olarak 3.70 sentlik kira bedeli benim de ücretlerimi artırıyor. Biz işin ucuzlatılması yönündeki hassasiyetimizi sürdürüyoruz ve burada halkımızın desteğini istiyoruz. Hepimizin tek derdi fiyatları aşağıya çekmek” şeklinde konuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.