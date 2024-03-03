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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü Güzel Sanatlar Şubat Sergisi ile kutlayacak!

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü Güzel Sanatlar Şubat Sergisi ile kutlayacak!
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü Güzel Sanatlar Şubat Sergisi ile kutlayacak!

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin Dünya Kadınlar Günü onuruna düzenlediği Güzel Sanatlar Şubat Sergisi’nin açılışı, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği ve tam gün sürecek “Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumunun ardından gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak olan sergi öncesinde düzenlenecek “Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumunda; “Sağlık ve Sporda Kadın”, “Hukuk, İletişim ve Toplumda Kadın” ve “Sanatta Kadın” başlıkları ele alınacak. Sempozyum son oturumunda düzenlenecek forum bölümünde ise hayatın içinden kadın deneyimleri ele alınacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin Dünya Kadınlar Günü onuruna düzenlediği Güzel Sanatlar Şubat Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 20 akademisyen sanatçısının imzasını taşıyan eserlerin bir araya getirecek. Sergide, resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraylardan oluşan 50 eser sanatseverlerle buluşacak

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Sanatseverleri, sanatın büyüleyici dünyasına bir adım daha yaklaşmaya davet ediyoruz.”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Kadınlar Günü, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırmak, kadın haklarına vurgu yapmak ve kadınların başarılarına odaklanmak için bir fırsattır” dedi.

 

Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Ödüllü sanatçılarımızın çeşitli tarz ve üsluplarda özgün 50 eserini bir araya getiren bu özel sergide, her bir eser; sanatın derin anlamını keşfetme yolculuğuna rehberlik ediyor. Bu eserler, izleyicilere benzersiz bir duygu ve düşünce deneyimi sunmak için özenle seçildi. Sanatseverleri, bu anlamlı sergimizi keşfetmeye, sanatın büyüleyici dünyasına bir adım daha yaklaşmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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