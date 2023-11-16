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Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği : "Basketbola ayrılan bütçe artırılmalı"

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Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği yaptığı açıklama ile 2024 Bütçesinde spora ve Basketbola yeterli katkının ayrılmadığını belirterek bunun arttırılması gerektiğini belirtti.
Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği : "Basketbola ayrılan bütçe artırılmalı"

Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği yaptığı açıklama ile 2024 Bütçesinde spora ve Basketbola yeterli katkının ayrılmadığını belirterek bunun arttırılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği adına Kulüpler Birliği Başkanı ve Soyer Spor Kulübü Başkanı Tahir Soyer’in yaptığı açıklamada Basketbolun KKTC’de en çok sporcuya sahip 2. büyük spor dalı olmasına rağmen KKTC bütçesinde Federasyonlara ayrılan bütçenin geçtiğimiz yıl ile aynı kalmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

 

BASKETBOL’A AYRILAN BÜTÇE YETERSİZ

Soyer yaptığı açıklamada Basketbol Kulüplerinin yaptığı çalışmalarla KKTC’de Basketbol oynayan binlerce sporcuya ulaşıldığını belirterek KKTC’li genç basketbol oyuncularının yurt dışına açılmaya başladığını da belirtti.

 

DAHA ÇOK MAÇ İÇİN AYRILAN BU BÜTÇE YETMEZ

Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için de sporun önemli olduğunu belirten Soyer KKTC Basketbol Kulüpler Birliğinin oluşturan Basketbol Kulüplerinin birçok zorluğa rağmen bin civarında sporcuya hizmet ettiğini bununla birlikte sporcuların daha çok maç yapması ve uluslararası temas yapabilmesi için devlet bütçesinde spora ayrılan bütçenin dolayısı ile Basketbola ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini söyledi.

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