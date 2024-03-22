18 Mart'ta " Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Merkezi "'nde, 19 Mart'ta " Girne Amerikan Üniversitesi"nde, 20 Mart'ta Lefkoşa "Yakın Doğu Üniversitesi "'nde sahnelenen, "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunu Kıbrıslı seyirciden tam not aldı. Kıbrıs’ta kapalı gişe oynayan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ ekibi gösterilen bu yoğun ilgiye Tiyatrokare sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

Kıbrıs’ta ki festivallere gelmek, oyunlarını sahnelemek için yıllarca çaba harcayan Tiyatrokare sonunda Kedi organizasyonu işbirliği ile hayallerini gerçekleştirdi… “Ne iyi etmişiz gelmişiz Kıbrıs’a” diyen Tiyatrokare ekibine sokaklarda da büyük ilgi gösterildi. “Kıbrıs’ta alkışlara doyamadık. “diyen Tiyatrokare ekibi en kısa sürede tekrar görüşmek dileğiyle Kıbrıs’tan ayrıldı. "Sokakta bile tiyatroya hasretiz diyen insanlara rastladık. Dekor taşıma, otel ve salon maliyetleri düşürülürse Türkiye ile KKTC arasında bir kültür alışverişi güçlenir. “

Feribotla Kıbrıs’a giden Nevra Serezli de oyunun son günü duyguları şöyle ifade etti. “Bugün Kıbrıs'taki son günümüz. Çok üzgünüm. Keşke uçabilseydim de her ay buraya gelip oyun oynayabilseydik. Şu anda Lefkoşa'da oyunumuzu oynuyoruz. Salon harika insanlarla dolu, her şeyi keyifle karşılıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Biz de büyük bir keyifle oynuyoruz. Harika bir turdu. Kıbrıs'ı çok seviyorum. Tekrar görüşürüz. “ dedi.

Usta yönetmen ve oyuncu Nedim Saban sahneye koyduğu Ağaçlar Ayakta Ölür oyununda Nevra Serezli, Aziz Sarvan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent, Beyza Vural yer alıyor.