  • BIST 9163.02
  • Altın 2237.274
  • Dolar 32.0631
  • Euro 34.7266
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Kıbrıs’ta Alkışlara Doyamadık

»
Kıbrıs’ta ki festivallere gelmek, oyunlarını sahnelemek için yıllarca çaba harcayan Tiyatrokare sonunda Kedi organizasyonu işbirliği ile hayallerini gerçekleştirdi…
Kıbrıs’ta Alkışlara Doyamadık

18 Mart'ta " Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Merkezi "'nde, 19 Mart'ta " Girne Amerikan Üniversitesi"nde, 20 Mart'ta Lefkoşa "Yakın Doğu Üniversitesi "'nde sahnelenen, "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunu Kıbrıslı seyirciden tam not aldı. Kıbrıs’ta kapalı gişe oynayan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ ekibi gösterilen bu yoğun ilgiye Tiyatrokare  sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

Kıbrıs’ta ki festivallere gelmek, oyunlarını sahnelemek için yıllarca çaba harcayan Tiyatrokare sonunda Kedi organizasyonu işbirliği ile hayallerini gerçekleştirdi… “Ne iyi etmişiz gelmişiz Kıbrıs’a” diyen Tiyatrokare ekibine sokaklarda da büyük ilgi gösterildi. “Kıbrıs’ta alkışlara doyamadık. “diyen Tiyatrokare ekibi en kısa sürede tekrar görüşmek dileğiyle Kıbrıs’tan ayrıldı. "Sokakta bile tiyatroya hasretiz diyen insanlara rastladık. Dekor taşıma, otel ve salon maliyetleri düşürülürse Türkiye ile KKTC arasında bir kültür alışverişi güçlenir. “

Feribotla Kıbrıs’a giden Nevra Serezli de oyunun son günü duyguları şöyle ifade etti. “Bugün Kıbrıs'taki son günümüz. Çok üzgünüm. Keşke uçabilseydim de her ay buraya gelip oyun oynayabilseydik. Şu anda Lefkoşa'da oyunumuzu oynuyoruz. Salon harika insanlarla dolu, her şeyi keyifle karşılıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Biz de büyük bir keyifle oynuyoruz. Harika bir turdu. Kıbrıs'ı çok seviyorum. Tekrar görüşürüz. “ dedi.

Usta yönetmen ve oyuncu Nedim Saban sahneye koyduğu Ağaçlar Ayakta Ölür oyununda Nevra Serezli, Aziz Sarvan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent, Beyza Vural yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hisarköy Orkide Festivali başladı02 Mart 2024 Cumartesi 16:27
  • ‘Cem Olmak’ ilk gecesinde büyük beğeni topladı02 Mart 2024 Cumartesi 14:37
  • Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri başladı01 Mart 2024 Cuma 16:37
  • KÖDER belgeseli ile Jale Derviş okuluna geri dönüyor28 Şubat 2024 Çarşamba 09:24
  • Devlet Tiyatroları: Çeyrek asırdır sahnemiz yok!28 Şubat 2024 Çarşamba 08:22
  • İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri 4 Mart’ta başlıyor24 Şubat 2024 Cumartesi 09:05
  • 13. Uluslararası Karikatür Yarışmasına eser kabulü başladı21 Şubat 2024 Çarşamba 19:36
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası yorumuyla Sıla 4 Parçaları Arabahmet Kültür Evi’nde yankılandı21 Şubat 2024 Çarşamba 12:43
  • Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu kayıtları sürüyor20 Şubat 2024 Salı 11:02
  • Girne Belediyesi, fotoğraf sanatçısı Ayşe Keçecioğlu ağırlayacak19 Şubat 2024 Pazartesi 10:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti