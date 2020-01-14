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Kılıçdaroğlu: Bizim dediğimizi Putin söyledi, imzayı bastılar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu: Bizim dediğimizi Putin söyledi, imzayı bastılar

Hükümetin iç politikalarının yanı sıra başta Suriye ve Libya konusunda olmak üzere dış politikasını da eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Libya'yla bir anlaşma yaptılar. O anlaşma bizim için önemliydi ve biz de ona 'Evet' dedik. Ayrıca şunu da söyledik; Libya'da Suriye'deki gibi bir politika izlemeyin."

"Mısır'ı düşman ilan ettik, Hafter'i düşman ilan ettik. Suriye'de Beşar Esad'la konuşmanız lazım, Hafter'le de konuşmanız lazım. Şimdi söylediğim noktaya geldiler, Beşar Esad'la görüştüler."

"Hafter'le görüşmem diyor. Asker göndereceğine Birleşmiş Milletler ile görüş, heyet göndersin, görüşsünler. Ne oldu? Putin geldi buraya, dedi ki BM oraya barış gücü göndersin. Bizim dediğimizi Putin söyledi, hemen altına imzayı bastılar."

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