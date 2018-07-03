Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye sert cevap...

Muharrem İnce dün akşamki yemekte Kemal Kılıçdaroğlu'na 'koltuğu bana bırak' önerisi yaptığını açıkladı... Kılıçdaroğlu anında cevap vererek "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" dedi.

CHP'de ortalık fena karıştı...

Muharrem İnce'nin "Kılıçdaroğlu'na çekilmesini önerdim. Ben genel başkan olayım sen de onursal başkan" önerisine Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve CHP yönetiminden çok sert tepki geldi.

Son dakika açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu, "Özel bir yemekti. Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" derken, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Gündemimizde olağanüstü kurultay yok" ifadelerini kullandı...

Bir son dakika bilgisine göre de Muharrem İnce'nin son çıkışının ardından CHP'de Merkez Yüretme Kurulu perşembe günü saat 11.00'de toplantıyla çağırıldı...