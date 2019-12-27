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Kısmet’in gösterildiği ülke sayısı 43’e yükseldi

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Kısmet’in gösterildiği ülke sayısı 43’e yükseldi
Kısmet’in gösterildiği ülke sayısı 43’e yükseldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği kısa film, aralık ayı boyunca Macau ve İspanya’da iki farklı festivalde gösterildi, ocak ayında ise sırasıyla Uruguay, ABD ve yeniden İspanya’da gösterilecek.

Böylece Kısmet’in dünya prömiyerini yaptığı 18 Ekim 2018 tarihinden bu yana seçildiği uluslararası festival sayısı 39’a yükselecek.         
 
2020’NİN İLK DURAĞI URUGUAY

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan Kısmet, ocak ayında Güney Amerika ülkesi Uruguay’da gösterilecek. Uruguay’ın başkenti Salto’da 8-11 Ocak tarihleri arasında bu yıl beşincisi düzenlenen “Nox Uluslararası Film Festivali”nin resmi seçkisine giren Kısmet, bu ülkede ilk kez gösterilecek. 

ABD’DE ONUNCU KEZ GÖSTERİLECEK

Kısmet’in 2020’deki ikinci gösterimi ise ABD’nin Kaliforniya eyaletinde olacak. Bu yıl 6’ıncısı organize edilen “Borrego Springs Uluslararası Film Festivali”nin resmi seçkisine kabul edilen “Kısmet”, 20 Ocak tarihinde gösterilecek. 

Bu gösterim, dünya prömiyerini de ABD’de yapan Kısmet’in, bu ülkedeki onuncu gösterimi olacak.    

İSPANYA’DA SEKİZİNCİ GÖSTERİM

Kasım ayında iki kez üst üste İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan festivallerde gösterilerek Kıbrıs Türk Sineması için önemli bir başarıya imza atan “Kısmet”, İspanyol film festivallerine seçilmeye devam ediyor. 

“Kısmet”, Ocak ayında da “La mida no importa” adlı uluslararası film festivalinde gösterilecek. 
23-25 Ocak tarihleri arasında Barselona şehrinde yapılacak olan festivaldeki gösterimle birlikte, “Kısmet” sekizinci kez İspanya’da gösterilmiş olacak. 

“Kısmet”, aralık ayında da, yine İspanya’da bu yıl 11’incisi yapılan “Festival Pilas en Corto” ve bu yıl 20’ncisi yapılan “Certamen De Cine Corto De Salas De Los Infantes” adlı uluslararası festivallerde gösterilmişti. 

“Kısmet”, aralık ayı başında İspanya dışında, Macau’daki 10’uncu “Image and Sound Challange” adlı uluslararası festivalde de gösterildi. 

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