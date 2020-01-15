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Kişmir: Bu akşam ki eylemden herkes dersler çıkarmalı

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Bu akşam ki eylemden herkes dersler çıkarmalı
Kişmir: Bu akşam ki eylemden herkes dersler çıkarmalı

Bu akşam gerçekleşecek olan eylemden başta hükümet ile siyasi partiler olmak üzere hepimiz dersler çıkarmalıyız.

İnsanlarımızın sosyal medya üzerinden örgütlenip mücadelelerini sokağa taşımaları elbette ki çok önemli bir reflekstir. Aynı şekilde bizler açısından da sorgulanması gereken bir durumdur. Çünkü birileri yanlış icraatlar yaparak bu eyleme vesile olmuşsa, bizler de yapılan yanlışı engelleyemediğimiz veya gerekli refleksi yerinde ve zamanında gösteremediğimiz için insanlarımız sosyal medya üzerinden örgütlenip bugünkü eylemi gerçekleştireceklerdir.

 

Geçen süre zarfında sosyal medya üzerinden kurulan platformda çalkantılar ve amacından sapan tartışmalar yaşansa da, bizler bugün gerçekleşecek olan eylemi önemsiyoruz ve bu eylemden üzerimize düşen dersleri çıkartacağımızı buradan ifade ediyoruz.

 

 

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir

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