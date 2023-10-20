KKTC Basketbol Kulüpler Birliği Kuruldu ve Yönetimi Belirlendi

KKTC Basketbol Kulüpler Birliği Kurulduğu açıklandı. Bir süredir toplantılar düzenleyen kulüpler Basketbol Kulüpler Birliği’ni oluşturdu ve 2 yıl boyunca görev alacak Yönetim Kurulu’nu da seçti.

Birliğin kuruluş tarihi 03 Ekim 2023 olarak açıklandı ve felsefesinin ise “kulüplerin birlik ve beraberliği temin edecek bir çatı altında örgütlenmek suretiyle yardımlaşmayı sağlamaktır.” olduğu belirtildi.

3 Ekim 2023 tarihinde kurulan KKTC Basketbol Kulüpler Birliği yönetim kurulu ise aşağıdaki şekilde oluştu.

ADI SOYADI GÖREVİ