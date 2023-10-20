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KKTC Basketbol Kulüpler Birliği Kuruldu ve Yönetimi Belirlendi

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​​​​​​​KKTC Basketbol Kulüpler Birliği Kurulduğu açıklandı.
KKTC Basketbol Kulüpler Birliği Kuruldu ve Yönetimi Belirlendi

KKTC Basketbol Kulüpler Birliği Kurulduğu açıklandı. Bir süredir toplantılar düzenleyen kulüpler Basketbol Kulüpler Birliği’ni oluşturdu ve 2 yıl boyunca görev alacak Yönetim Kurulu’nu da seçti.

Birliğin kuruluş tarihi 03 Ekim 2023 olarak açıklandı ve felsefesinin ise “kulüplerin birlik ve beraberliği temin edecek bir çatı altında örgütlenmek suretiyle yardımlaşmayı sağlamaktır.” olduğu belirtildi.

 

3 Ekim 2023 tarihinde kurulan KKTC Basketbol Kulüpler Birliği yönetim kurulu ise aşağıdaki şekilde oluştu.

 

ADI SOYADI                                                       GÖREVİ

  1. TAHİR SOYER                                               BAŞKAN
  2. HAKAN ATAMTÜRK                                   ASBAŞKAN
  3. TALAT YALKUT                                           GENEL SEKRETER
  4. ERCAN BEŞERLER                                       MALİ İŞLER SORUMLUSU
  5. SERKAN BİRAN                                            EĞİTİM SORUMLUSU
  6. ERKUT YILMABAŞAR                                 BASIN ve HALKLA İLŞ SORUMLUSU
  7. CEMAL KONNOLU                                       FAAL ÜYE
  8. VASFİ ÇETİNASLAN                                    FAAL ÜYE
  9. ESİN İMRALI                                                 FAAL ÜYE

 

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