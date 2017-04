KKTC halkına mesaj var!

27.04.2017 tarihli mesajlar şöyle:

Sn. KKTC halkı, KKTC Vilayetine Vali arıyoruz. Yiğit gibi kükremeli. Bulut olup zamanı gelince çamur gibi yağmalı. Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’yı yönetecek Vali’de aradığımız şartlar ise şöyledir.

Bulut olup yağınca çamurlaşan. Çamurlaşınca cahilliğini fazlası ile ortaya çıkartıp kendisine güldüren. Yıllarca sövdüklerine, 5 yerden maaş bağlanınca yağlama ve grasolama moduna giren. Vilayetin vatandaşı olurken, sık sık cahilliğini ortaya koyan. FİFİ köpekçikleri gibi sahibi kemikçiğini atınca iki ayaküstüne kalkıp şarlatanlık yapma ehliyetine sahibi olmak. İlgilenenlerin CV’lerini www. Sahibine mesajlar.com’a göndermeleri rica olunur. Önemli not, aranan şartlarda Yiğitler yiğidi. Bulut olup gürleyen ancak çamurdan başka bir şey yağmayan birisi bulunmuştur. Görülen lüzum üzerine duyurulur.

Sn. Barış Burcu, Bulut’un sözlerini “yakışıksız” bilgi hatalarıyla dolu gayrı ciddi açıklamalarını ciddiye almaya değer bulmamakla birlikte, taşıdığı sıfat dikkate alındığında Deniz aşırı vilayet’ tanımı, çağdaş Türkiye’nin misak-ı milli anlayışında yeri olmayan, Osmanlı tarihinin derinliklerinde kalmış, köhnemiş ve geçersiz bir kavramdır diyorsun açıklamanda. Aralarında kültürel ve tarihsel bağlar olan iki ülkenin dayanışma ve kardeşlik duygularını zedeleyecek sorumsuz söylemlerden uzak durmasının bir zorunluluk olduğunu da kaydettin. Tabi anlayana. Sn. Burcu, herkesi ‘Adam’ yerine koymayın. Bazıları alışkın değildir yerini yadırgar.

Sn. Yiğit Bulut, be gardaş, yani gardaş derken dil alışkanlığından söyledim yoksa senin gibileri gardaş olarak kabul etmem mümkün değil. Neyse gelelim senin şu vilayet işine. Bizim Halim dayı be çocuklar bu Yiğit Bulut eser, gürler ama nedense bir türlü yağamıyor. Brunzosu sıkımı bir bakın dedi. Cemal amca ise söyle o Yiğit dedikleri efendiye, Türkiye’den gelen su bir defa Rum’a gitmez. Bize bile doğru dürüst akmaz. Ceryan ise o taraftan bu tarafa gelir. Öğrensin de gelsin. Yoksa o ceryan onu öyle bir teper ki, şeşi beş bile göremez dedi. Adil amca ise Kılavuzu karga olanın burnu b….çukurundan çıkmaz diyor. Bak onun ne dediğini anlamadım.

Sn. Ahmet Kaptan, kamudaki gayrı yasal uygulamaların kabul etmem. Özel bir şirket üzerinden istihdam edilen çalışanlara kamu görevlisi olmadığı halde gayrı yasal bir şekilde kamu görevi yaptırılmasını ise hiç kabul etmem. Hele hele diğer taraftan münhalsiz geçici işçi istihdamı yapılmasını ise kabul etmem mümkün değil diyorsun. Sevgili Kaptan, bunlar Si Minör’den başlayan cümlelerden anlamazlar. Do diyezden girip, Mi Bemolden hatırlarını sorarsan ancak anlarlar. Bu arkadaşlara elinizden geleni yaptınız. Ancak bundan sonra, sıra ayağınıza geleni yapmakta; ‘Gitmek gibi mesela’ demek gerekmez mi?

Sn. Sıla Usar, senin son günlerdeki halini gördükçe adam gibi adam olan baban Naci Talat’ı hatırlarım. O kürsüye çıktığı zaman yelesiz Arslan gibi kükrer ve ‘Kimdir be bunlar’ diye haykırırdı. Eee rahmetli babam hep, soyundan çekmeyen soysuz olur derdi. Belli ki sen tüm benliğin ile soyundan ve özellikle babandan çekmişsin. Damarınıza basanlara ‘Hade be oradan’ demesini bilirken, ağzında balı olan arının kuyruğunda iğnesi de var demeyi ihmal etmiyorsunuz. Sn. Usar, size vallahi pilavdan dönenin kaşığı kırılsın demekten başka çare bırakmadılar.

Sn. Güç-Sen Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, küçük arabalar zaman zaman uzun yollarda büyük otobüslerin arkasına geçerek onların çekim gücü ile fazla benzin yakmadan yol alırlar. Keza bisikletçilerde bir biri arkasına sıralanarak öndekinin rüzgar kesmesinden faydalanırlar. Bakıyorum sizde hükümetin rüzgârına kapıldınız ve onların çekim gücü ile bir yerlere gitmeye çalışıyorsunuz. Ancak sizin üyeler bu yol bizim yolumuz değildir diyor. Bu yol vıcık vıcık yağ ve graso ile dolu olduğu için bizim tomofil kayıp tumba olacak diye de içleniyorlar. Mağusa’ya Veziriazam’ın direktifi ile geçici işçi olarak alınan ancak gümrük memuru görevi yapacak olan şahsa tepki var. Tabi ayni tepki siz graso ve yağlamacılara da yapılıyor haberiniz olsun.

Sn. Mehmet Dede, JE 120 plakalı aracın ile Haspolat istikametine doğru alçaktan uçuş yaparken önündeki arabaları daramış ve 23 yaşındaki Ömer Uluçay’ın aklını başından almışsın. Çarpmanın etkisiyle çarptığın araç, önce bariyerlere sonra da önünde seyreden Eda Özçetiner Demir yönetimindeki başka araca çarpmış. Ve kaza tren yolu gibi uzayıp gitmiş. Bak oğlum baban sana F 16 almadı. F 35’i ise almaya hiç niyetli değil. Bu nedenle alçaktan uçmaktan vazgeç. Sn. Dede, göğün her yerde olduğunu anlamak için dünyayı alçaktan uçarak dolaşmak gerekmez.

Sn Gülhem Yılmaz Mertcanoğlu Kimsenin hakkını yemeyecek. Hele de bu kendi başına iki eliyle birsey yapmaya çalışan çocuksa hiç yemeyecek. Yalan gonusmayacan. Sadece gendi çıkarların için yaşamayacan. Çıkar acısı aheste aheste diyorsun. Da, biz kar tanelerinin bir birine zarar vermeden ne güzel yol alabildiklerini bir türlü göremiyoruz. Bu nedenle deveye yüz vererek 9 dükkanı yerle bir etmesine neden oluyoruz.

Sn. Osman Balikcioglu bu sabah it didn't Come from my inside gakayım yatakdan. Zaten lately I call uncle to köpek from tembellik. Rusty oldum çok. Durmadan da şişerim like a balon. Böyle gidersa I will become like a Sumo güreccisi. Onun için lüzum gelir pull edeyim myself together. Promise ettim to myself, artık hasbalanmaycam like the goose of Agop. Diet edecem. No more çakulet, no more cake, no more pisgot, no more sini gatmeri. Bundan sonra girecem into cow's diet. Yaniya I will eat ot. İşte o gadar. What is this be gavvole, goyverdim the dört ucunu diyorsun. Da bu durumda stomakına order vererek hâkim olabilecekmisin? Senin bu durumuna I dont think so der, when senin stomak bell is ringing koşacan kiçina derim. Hadde kolay gelsin.

Sn.Tolga Atakan sosyal medyadaki, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım insan mı diye #Yiğit Bulut, paylaşımın ‘CUK’ diye yerine oturdu. Sevgili Tolga 5 yerden maaş alıp dün küfrettiklerine, bugün yağdanlık olanların birçoğu Pinokyo gibi insana dönüşme şansı bulamadı. Kimileri hala odun kaldı bu nedenle onlara boş ver bırak tırıs gitsinler.

Sn. İbrahim Kobat, konu ısıtılıp pişirilmeye çalışılıyor arkadaşlar. Jöleli yalakanın durup dururken kendi başına bu açıklamayı yapması ne haddine söyletiyorlar. Kamuoyunun tepkisini yokluyorlar. Kamuoyu alıştırılacak yavaş yavaş. Yakında KKTC'de de referandum yapıp TC'nin vilayeti olduğumuzda konunun ne kadar ciddi olduğunu anlarsınız. Bu kadar vatandaşlık neyin nesi sanıyorsunuz diyorsun. Bu konuda haklı da olabilirsin. Sn. Kobat adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlular ve yağdanlıklardır. Bu nedenle Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Kuvvetli halk ise adil bir karar ile yağdanlıklara zamanı gelince o sandıkta gerekli cevabı verir.

Sn. Bertan Zaroğlu, öncelikle geçmiş olsun. Başarılı bir Anjiyo Ameliyatı geçirmişsin. Şuan Durumun iyi olması bizleri sevindirdi. Sevgili Bertan, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Bu siyaset senin mideye değil kalp damarcıklarına vurdu. Aman dikkat et. Hayat aynaya benzer. Sen ona çok yorularak küsersen o da sana küser. Sen ona gülümsersen o da sana gülümser. Bu nedenle kendini çok yorarak ona küsme. Ve sevenlerini de üzme.

Sn. Hatice Özler, bir deli kuyuya bir taş attı. 40 akıllı o taşı çıkartmaya çalışıyor yollu açıklaman, sanırım adrese gitti. Da, o deli olarak addedilen birisi baş danışmanlık yapacak kadar akıllıysa o zaman ya sahibin sesi yani Voice Masterdir. Yâda ceryan ve su konusunda son derece cahildir. Bunlar değilse de aklı çok gıt bir kirişidir. Aklı gıt birisiyse Erdoğan ve Türkiye ekonomisi yandı gülüm keten helva moduna girdi demektir. Türkiye’nin ekonomisinin tomofilinin makinesi yakında rayma isteyecek. Aksona gardası kopacak. Rulomalar dağılacağı için tomofil yampuri yampuri giderken ‘Tumba’ olacak.