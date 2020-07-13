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KKTC'de 1 pozitif vaka daha

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KKTC'de 1 pozitif vaka daha
KKTC'de 1 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 80 olduğunu ve 1 Covid 19 vakasına rastlandığını açıkladı.

Pozitif vakanın ülkeye havayoluyla gelen Türkiye vatandaşı olduğunu belirten Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını ve pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Karantina Merkezi’nde tedavisine başlandığını kaydetti.

13 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı bin 80. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 1. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 48 bin 737. Toplam vaka sayısı 116. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka sayısı 8. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok”

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