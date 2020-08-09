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KKTC'de 1960 test 2 vaka

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KKTC'de 1960 test 2 vaka
KKTC'de 1960 test 2 vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1960 olduğunu, 2   pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

9 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1960  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 83.301

Toplam Vaka Sayısı- 171

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 30          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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