KKTC'de Asayiş ve Trafik Denetimleri: Yasal Statüsü Olmayanlar Tutuklandı

Lefkoşa ve İskele'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde yasal statüsü olmayan 4 kişi tutuklanırken, 476 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Detaylar haberimizde.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

03 Nisan 2024 tarihinde, 19:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanmıştır. Araçlarında yapılan aramalarda, kanunsuz olarak tasarruflarında tecavüzi alet(ahşap sopa) ve bıçak bulundurup taşıdıkları tespit edilen 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 33 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1260 araç sürücüsü kontrol edildi ve 100’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 49’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 34’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i işletme izinsiz yolcu taşımak(korsan taksi) olmak üzere toplam 345 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 48 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 420 araç sürücüsü kontrol edildi ve 70’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 131 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 18 araç ise trafikten men edilmiştir.