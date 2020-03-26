KKTC'de binlerce işçinin işten durdurulması bekleniyor..İşletmelerin Bakanlar Kurulu kararı ile kapalı olduğu bu dönemde 31 Mart tarihine kadar binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.

KKTC'de binlerce işçinin işten durdurulması bekleniyor..

Dün akşam açıklana ekonomik paketten KKTC'de özel sektörde yaşanan krize çözüm olması beklenmiyor.

Özel sektörde 4-5 sektör hariç tüm iş yerleri kapalı.

Dün akşam açıklana ekonomik pakete göre Nisan sonu ve Mayıs sonu olmak üzere özel sektördeki kapalı işletmelerin işçilerine 1500TL ödeme yapılacağı açıklandı.

İşverenler ise çalışanlarını işten durdurmaları halinde çalışanların 2600 TL alması gündemde.

İşletmelerin Bakanlar Kurulu kararı ile kapalı olduğu bu dönemde 31 Mart tarihine kadar binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.