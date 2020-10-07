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KKTC'de bugün 1 yeni vaka

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Sağlık Bakanı Pilli KKTC'de bugün görülen vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti .
KKTC'de bugün 1 yeni vaka

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti .

7 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3012

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1  

Ülke dışından gelen vakalar -  1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-8  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 182.371  

Toplam Vaka Sayısı- 779

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 739

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 36  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 25  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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