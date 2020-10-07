KKTC'de bugün 1 yeni vaka

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti .
7 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3012
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
Ülke dışından gelen vakalar - 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-8
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 182.371
Toplam Vaka Sayısı- 779
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 739
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 36
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 25
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1
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