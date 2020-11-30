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KKTC'de bugün 5 pozitif vaka!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
KKTC'de bugün 5 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu belirtti.

30 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1593

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar - 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 265.005

Toplam Vaka Sayısı- 1108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1023

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 80

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 15

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 65

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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