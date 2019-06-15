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KKTC'de devletin internet siteleri çöktü!

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Yaşanan internet sorunu nedeni ile KKTC’nin birçok resmi sitesine erişim sağlanamıyor.
KKTC'de devletin internet siteleri çöktü!

Yaşanan internet sorunu nedeni ile KKTC’nin birçok resmi sitesine erişim sağlanamıyor.

Başbakanlık olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun internet sitelerine erişim sağlanamıyor.  Devletin resmi haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs, Başbakanlık resmi sitesi, Sağlık Bakanlığı internet sitesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı siteleri yaşanan sorun nedeniyle hizmet veremiyor.

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