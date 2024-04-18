KKTC'de Yasadışı İkamet Eden 5 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı
17 Nisan 2024 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde gerçekleştirilen kapsamlı denetim ve kontroller, ülke genelinde yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ülkede bulunan kişilerin tespit edilmesini sağladı. Polis tarafından gerçekleştirilen bu denetimler sonucunda toplam 5 kişi, yasal izin belgesine sahip olmadıkları halde ülkede ikamet etmekte oldukları belirlenerek tutuklandı ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
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