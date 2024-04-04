KKTC'de Yasadışı İkamet Eden 8 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı

KKTC genelinde polis denetimleri sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunan 8 kişi tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

KKTC'nin çeşitli bölgelerinde 04 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen kapsamlı denetim ve kontrollerde, ülke genelinde yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunan toplam 8 kişi tespit edilerek polis tarafından tutuklandı.

Bu operasyonlar, ülkenin yasal düzenine ve güvenliğine zarar veren yasadışı ikamet durumlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Tutuklanan kişilere karşı yasal işlem başlatıldı ve soruşturma halen devam etmektedir.

KKTC emniyet birimleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına denetim ve kontrolleri sıkı bir şekilde sürdüreceğini belirtirken, ülkenin yasalara uygun bir şekilde yaşanabilir bir ortam olmasını temin etmek için çaba gösteriyor