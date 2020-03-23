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KKTCden Türkiye’ye Giden Öğrenciler Karantinaya Alındı

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KKTCden Türkiye’ye Giden Öğrenciler Karantinaya Alındı
KKTCden Türkiye’ye Giden Öğrenciler Karantinaya Alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 395 öğrencinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Mersin'deki yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’ye dönen öğrencilerin sağlık kontrollerinin ardından tedbir amacıyla kente getirildikleri belirtildi.

Sağlık kontrollerinde olumsuz bulguya rastlanılmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KKTC’den yurdumuza dönüş yapan 395 Türk öğrencimiz, Taşucu Limanı'nda yapılan sağlık muayenelerini müteakip 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin KYK yurtlarımıza yerleştirilmiştir."

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