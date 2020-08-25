Klasikler, slalom finalinde kozlarını paylaştı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) mart ayında başlaması planlanan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı klasik otomobil faaliyet sezonunda , yaz orgaizasyonlarının sonuncusunu slalom yarışı ile tamamladı.

KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi Himayelerinde ve Cyprus Wireless Solutions ana sponsorluğunda organize edilen Klasik Otomobil Slalom Yarışı’nın final ayağı 22 Ağustos Cumartesi gecesi gerçekleştirildi.

Lefkoşa Cemsa Karting Tesisleri’nde yapılan yarışa 130 klasik araç kayıt yaptırdı, 30’dan fazla 25 yaş üstü araç sahibi ise kayıtların kapanmasından sonra alana gelerek sadece sergiye katıldı.

Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla ve DJ Dinc’in müzik setleriyle başlayan yarışın startını KTKOD Başkanı Burçin Aliusta ve Cyprus Wireless Solutions LTD Direktörü Erhan Erkut verdi. KTKOD’un 2020 yılının slalom final organizasyonu olan yarışın sonunda kupalar sahiplerini buldu.

HÜSEYIN GÜMÜŞOK PISTIN EN HIZLISI OLDU

Yarış Direktörü İsmet Tufan’ın brifinginin ardından formasyon turu yapıldı. İmal yılı en eskiden, en yeniye doğru start alan klasik araçlar pistte hünerlerini sergiledi.

Yarışta 12 genç hakem görev aldı, piste gelen binden fazla izleyici de final yarışını takip etti.

“Genel Klasman” dışında sekiz farklı kategoride ilk üçe girmeyi başaran ekipler, yarış sonrası kupalarını aldı.

Yarışın güçlü arabalarının yer aldığı “Turing Kategorisi” büyük heyecanla izlendi. Birbirinden güçlü araçların nefes kestiği klasmanda yarışan pilotlar, izleyicilerden tam not aldı. İmal yılı 1990’a kadar olan klasik araçlar bu yıl “Genel Klasman” kategorisinde yer alarak heyecanı bir kat daha artırdı.

Zekai&Zekai ZES Solutions LTD’in katılan ve izleyen herkese maske ve Oza Kahvelerinin geceye özel hazırlayıp hediye ettiği yaka rozetleri beğeni kazandı. Zorlu yarışı 1969 model Austin Mini aracıyla Hüseyin Gümüşok kazanarak yılın son slalom şampiyonu olarak podyumda zirvede yer almayı başardı. ikincilik 1990 model Mercedes Benz 190 aracıyla Mustafa Beyaz’ın olurken üçüncülükte ise 1989 model Mazda Eunos Miata aracıyla Ali Tahsin Güran’ın oldu.

“E Kategorisi”nde Turgut Bürüncük, “F Kategorisi”nde Halit Kılıç, “G Kategorisi”nde Erdoğan Aşık, “Kadınlar Kategorisi”nde Özlem Kıraç, “Turing Kategorisi”nde Kıyal Selviler , “H Kategorisi”nde Ali Köroğlu , “VW Beetle Kategorisi”nde Hasan Gönenoğlu, “BMW E30 Kategorisi”nde ise Hüseyin Akdoğdu zirvede yer almayı başardı. Yarışın ödülleri dernek yönetim kurulu tarafından takdim edilirken, “Genel Klasman” ödüllerini KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Cyprus Wireless Direktörü Erhan Erkut takdim etti.

ALIUSTA: ÇIZDIĞIMIZ HEDEFLERIMIZE ULAŞTIĞIMIZI GÖRMEK BIZLERI MUTLU EDIYOR

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta Slalom bu sezon COVİD-19 salgınından dolayı 2 ayak üzerinden gerçekleştirilen slalom yarışlarını derneğe ve klasik otomobil camiasına yakışır şekilde tamamladıklarını belirten başkan Aliusta , yine yüksek bir katılımla final yaptıklarını , sezonu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hem izleyenlerin hem de yarışan ekiplerin keyif aldığı ifade eden Aliusta , bir sonraki slalom şampiyonasının 2021 haziran ayında olacağını söyledi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca herkesin evinde kapalı kaldığını, organizasyonların yapılamadığını anımsatan Aliusta, bu dönemde camianın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını, renksiz günlerin geçeceğini ve yolları, meydanları klasiklerle tekrar renklendirmeye devam edeceklerini her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı.

Aliusta, büyük bir kesime hitap ettiklerini bu nedenle ‘en iyi hizmet’ için uğraş verdiklerini ifade ederek yarışın duyurusunu yaptıkları andan itibaren çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Aliusta, Ciddi mesai ve emekle ülkemiz klasik severlerine her zaman ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Aliusta, yarışa kayıt yaptıran 100’ün üzerindeki klasik aracın dışında faaliyet günü klasiğiyle alana girmek isteyen 30’dan fazla klasik severi de geri çevirmediklerini söyleyerek kimsenin şevkini ve tutkusu kırmamaya çalıştıklarını belirtti.

Dernek organizasyonlarının artık markalaştığının altını çizen Aliusta, hedefledikleri ortamı yaratarak, hem izleyenlerin hem de yarışanların keyif almalarını sağladıklarını söyledi. 2020 yılı içerisinde planlanan 6 faalieytin dördünü tamamladıklarını söyleyen başkan Aliusta , Eylül ve Ekim aylarında olmak üzere iki klasik otomobil rallisi ile yılı tamamlamayı planladıklarını söyledi.

CYPRUS WIRELESS KLASIK OTOMOBIL SLALOM FINAL YARIŞI ÖDÜL DAĞILIM LİSTESİ 2020

Genel Klasman

Hüseyin Gümüşok-Austin Mini pick up 1969 Mustafa Beyaz-Mercedes Benz 1990 Ali Tahsin Güran – Mazda Eunos Miata 1989

G – Klasmanı

1.Erdoğan Aşık

Metin Tavukçuoğlu Egemen Soygür

F-Klasmanı

Halit Kılıç Zeki Kıraç İlhan İnçay

E-Klasmanı

Turgut Bürüncük Fehim Selçuklu Mehmet Tahsin

H-Klasmanı

Ali Köroğlu Özge Boran Ahmet Necati Özkan

BMW E30 Klasmanı

Hüseyin Akdoğdu Kazım Sakinoğlu Hayri Yıldıran

Bayanlar Klasmanı

Özlem Kıraç Melekcan Gönenoğlu Jale Kuset

Turing - Klasmanı

Kıyal Selviler Hasan Teke Hayri Yıldıran

VW Beetle Klasmanı