Koopbank’tan faiz indirimi... Tüm kredilere otomatik faiz öteleme ve 3 ay taksit erteleme

Ülkenin olağanüstü günlerden geçtiği bu dönemde Koopbank, müşterilerinin yaşayabileceği finansal olumsuzlukları hafifletmek amacıyla bir takım adımlar attığını açıkladı.

Kredi faiz oranlarında indirime giden banka, herhangi bir ayırım yapmadan tüm taksitli kredilere ve borçlu cari hesaplara otomatik faiz öteleme ve taksit erteleme yapıyor.

Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre atılacak adımlar şöyle;

“KREDİLERE FAİZ ORANI İNDİRİMİ

31 Mart’tan itibaren Türk Lirası cinsinden taksitli krediler ve borçlu cari hesaplara uygulanacak faiz oranlarını %11.75 - %13.75 bandına indiren banka, Sterlin ve Euro cinsinden taksitli krediler ve borçlu cari hesaplara uygulanacak faiz oranlarını ise %4.5 - %7.25 bandına indiriyor. Yeni faiz oranları 30 Haziran 2020’ye kadar geçerli olacak.

TÜM KREDİLERE FAİZ ÖTELEME

Daha önce banka tarafından yapılmış olan duyuruda faiz ötelemenin sadece Bakanlar Kurulu kararıyla kapalı olan işyerlerinin hesaplarına uygulanacağı belirtilmişti. Bankadan yapılan yeni açıklamada ise faiz ötelemenin tüm bireysel ve ticari müşterilerin borçlu cari hesaplarını (çek kullanan ve kullanmayanlar dahil) kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi. Bu bağlamda, 31 Mart 2020 tarihinde bu hesaplara faiz tahakkuk ettirilmeyecek, faiz tahakkuku 30 Haziran 2020 tarihine ertelenecek.

TÜM KREDİLERE TAKSİT ERTELEME

Banka tüm bireysel ve ticari müşterilerine ait taksitli kredilere ise 3 ay erteleme sağlayacak. Taksit ödemeleri Mart 2020 taksitlerinden başlayarak 3 ay ertelenecek. Ertelenen Mart, Nisan ve Mayıs ayı taksitleri kredinin vade sonuna eklenerek kredi vadesi asgari 3 ay uzatılacak. Müşteriler taksit ödemelerine Haziran 2020 itibarı ile başlayacak.

Koopbank’tan yapılan açıklamada, otomatik faiz öteleme veya taksit ertelemeden yararlanmak istemeyen müşterilerin 24 Nisan 2020 tarihine kadar “krediler@koopbank.com” veya WhatsApp mesaj hattı 0 533 832 7575’e kapsam dışında tutulma taleplerini iletebilecekleri ve kredi taksitlerini orijinal ödeme planlarına göre ödemeye devam edebilecekleri belirtildi.”