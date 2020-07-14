Köpekli ailede büyüyen çocuklar daha kolay sosyalleşiyor

Avustralyalı bilim insanlarına göre bir evde köpeğin olması çocukların psikolojik gelişimine katkıda bulunuyor ve onların daha kolay sosyalleşmesini sağlıyor.

Avustralyalı bilim insanlarına göre bir evde köpeğin olması çocukların psikolojik gelişimine katkıda bulunuyor ve onların daha kolay sosyalleşmesini sağlıyor.

Bilim insanları bu araştırma için 3 ila 5 yaşlarındaki bin 646 erkek ve kız çocuğunun, kardeşleri, ailesinin eğitim seviyesi, uyku saati gibi çeşitli sosyo-demografik faktörlere bağlı verilerini inceledi.

Köpeğin çocuklarının davranışlarını hangi ölçüde etkilediğini görmek için sosyal ve duygusal gelişimleri izlendi.

Pediatric Research'te yayınlanan çalışmaya göre köpeksiz evde büyüyen çocuklarla karşılaştırıldığında, köpek sahibi olan ailelerin çocuklarında yaklaşık yüzde 30 daha az davranış problemleri tespit edildi.

Yine diğer çocuklara göre köpekle birlikte yaşayan çocuklar yaşıtlarıyla olan iletişiminde yüzde 40 daha az sorun yaşıyor ve yüzde 34 daha sosyal bir davranış sergiliyor.

'Köpekler gerçekten insanın en iyi dostu'

Batı Avustralya Üniversitesi'nde görev alan ve çalışmanın baş yazarlarından Hayley E. Christian, bir evde köpeğin küçük yaşlardaki çocukların gelişimine fayda sağladığı görülse de bu konuda neden-sonuç ilişkisinin henüz kanıtlanmadığına dikkat çekti.

Köpek yetiştirmenin ciddi yükümlülüklerinin olduğunun altını çizen Christian, "Hemen gidip köpek almanız gerektiğini savunmuyoruz. Köpek sahibi olmanın maddi ve manevi zorlukları da var. Ama köpeklerin küçük çocukların sosyal davranışlarının pozitif şekilde etkilediğini düşünüyoruz. Yani köpekler gerçekten insanın en iyi dostu" dedi.

'Köpekler, sosyal katalizör görevi görüyor'

New York'taki Bassett Tıp Merkezi'nde 2015'te yapılan bir araştırma da diğer hayvanlara oranla insanlarla çok daha başarılı iletişim kurabilen köpeklerin, çocukların duygusal gelişimine büyük katkıda bulunduğunu ortaya çıkarmıştı

Araştırmayı yöneten Dr. Anne Gadomski, "Çocuklarla tüylü dostları arasında son derece kuvvetli bir bağ var. Araştırmaya katılan köpek sahibi çocuklar, kendilerini en çok köpeklerinin yanında rahat ve özgüvenli hissettiklerini dile getirdi. Köpekler, aynı zamanda sosyal katalizör görevi görerek çocukların toplumsal ortamlara kolayca uyum sağlamasına da yardımcı oluyor" ifadelerini kullanmıştı.