  • BIST 1.185
  • Altın 483,925
  • Dolar 7,9204
  • Euro 9,2814
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Korona virüs aşısı için en net tarih Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi

» »
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) üst düzey isimlerinden Soumya Swaminathan, sağlıklı ve genç insnaların korona virüs aşısı için 2022'ye kadar bekleyebileceğini açıkladı.
Korona virüs aşısı için en net tarih Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi

Dünya çapında 38.7 milyon insana bulaşan koronavirüs ile ilgili kritik bir açıklama Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi.

DSÖ’nün üst düzey yetkililerinden Soumya Swaminathan, dünya çapında birçok ülkede aşı için çalışmaların hız kazandığını söylerken acı bir itirafta bulundu.

Dünya çapında yüzlerce aşı için çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Swaminathan, “Herkese yetecek kadar aşı şu an olası görülmüyor. Birçok insan bu konuda hemfikir olacaktır, öncelik sağlık çalışanlarına ve ön cephede mücadele eden çalışanlara verilecek. Orada bile öncelik iyi belirlenmeli. Örneğin önce en risk altındakilere ve daha sonra yaşlılara aşı verilmeli, daha sonra da böyle devam etmeli” dedi.

GENÇLER 2022’Yİ BEKLEYEBİLİR

Aşı konusunda önde giden Johnson & Johnson ve AstraZeneca’nın ABD’deki denemelerin güvenlik sebebiyle durduğunu hatırlatan Swaminathan, sağlıklı ve genç olanların aşı için 2022’ye kadar bekleyebileceğini dile getirdi.

ABD’de günlük vaka sayısının 100.000’lere ulaştığını ve bunun ölüm oranını da etkileyeceğini dile getiren Swaminathan, “Nisan ayında dünya çapında günlük ölüm sayısı 7.500’den şimdilerde 5.000’e düştü. Fakat yoğun bakımlardaki kalabalık artıyor. Ölüm sayıları vakaların gerisinde kalıyor ve birkaç hafta sonra ölüm sayıları da artıyor. Dolayısıyla şu an ölüm sayılarının düştüğü için sevinmemeliyiz” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bebeklerde göz yaşı kanal tıkanıklığına dikkat15 Ekim 2020 Perşembe 09:53
  • Uzman isimden koronaya karşı müthiş öneri.15 Ekim 2020 Perşembe 09:32
  • Corona virüsü aşısıyla ilgili en net tarih: 2022’ye kadar onlar aşı olmayacak15 Ekim 2020 Perşembe 09:05
  • Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için 'bitki özütlü pastil' önerisi15 Ekim 2020 Perşembe 09:01
  • Doktor: ‘Maskesiz corona olmadım, demek ki vücudum kabul etmedi’ diyen var14 Ekim 2020 Çarşamba 22:27
  • Akciğer kanserinin belirtileri14 Ekim 2020 Çarşamba 20:50
  • Dikkat! 7 mililitresi bile öldürüyor.14 Ekim 2020 Çarşamba 20:30
  • Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş ateş ölçer açıklaması14 Ekim 2020 Çarşamba 20:15
  • Karaciğer sağlığını korumaya yarayan 10 hayati öneri14 Ekim 2020 Çarşamba 20:00
  • Kanserden koruyan 7 besin!14 Ekim 2020 Çarşamba 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti