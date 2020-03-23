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Koronavirüs Hollanda Lalelerini De Vurdu: Çiçeklerin Yüzde 70'i İmha Edildi

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Koronavirüs Hollanda Lalelerini De Vurdu: Çiçeklerin Yüzde 70'i İmha Edildi
Koronavirüs Hollanda Lalelerini De Vurdu: Çiçeklerin Yüzde 70'i İmha Edildi

Avrupa'nın ve dünyanın en büyük çiçek üreticisi Hollanda, koronavirüs salgını sonrası talep azlığından dolayı ellerinde bulunan milyonlarca lale soğanını imha etti.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birkaç ay önce yetiştirilmeye başlanan başta lale olmak üzere, gül, kasımpatı, papatya gibi çiçeklerin piyasaya sürülmeye hazır olduğu, ancak Covid 19 salgını ve uygulanan karantina önlemleri sebebiyle talebin oldukça düşük olduğu belirtildi.

Yaklaşık 100 sene boyunca ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya geldiklerini belirten Royal FloraHolland yetkilileri, ellerinde bulunan stokları yüzde 70 ila 80 oranında imha ettiklerini açıkladı.

Yüzyıllar boyunca ülkede çiçek piyasasında yapılan açık artırmaların bu sene düzenlenmeyeceği belirtilirken, küçük bir stok çiçeğin yakında satışları bir nebze olsun düzeltmesi beklenen "anneler günü" için saklandığı kaydedildi.

Royal FloraHolland sözcüsü Michel van Schie, "Tek çözüm yöntemi çiçekleri imha etmekti. Ülkedeki çiçek sektörü ilk kez böyle bir krizle karşı karşıya" diye konuştu.

Hediyelik çiçek üretiminde dünyada lider ülke olan Hollanda lale ve çiçek behçeleri, yel değirmenleri, peynir ve tahtadan yapılmış dev takunyalarıyla biliniyor.

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