Koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan hastaya zatürre teşhisi konuldu

Mağusa'da koronavirüs şüphesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İranlı kadının zatürre olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs şüphesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hastanın zattüre olduğunu açıkladı.
Öksürük ve ateş şikayeti ile Mağusa Devlet Hastanesi'ne başvuran İranlı kadın koronavirüs şüphesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
İranlı kadının Mağusa'da yaşadığı ve bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilirken, 30 yaşlardaki hastanın uzun süredir KKTC’de olduğuna dikkat çekildi.
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