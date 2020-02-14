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Koronavirüs tehlikesi büyüyor: Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti

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Koronavirüs tehlikesi büyüyor: Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs tehlikesi büyüyor: Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı bin 381’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 63 bin 851’e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre biri Hong Kong’da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısı bin 381’e çıktı.

Ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 63 bin 851’e ulaştı

Müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 177 bin 974 olarak açıklanırken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan taburcu edilenlerin sayısı da 6 bin 723 oldu.

Ayrıca vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 53’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak belirtildi.

NHC’den yapılan açıklamaya göre son 24 saatte ülke genelinde salgından dolayı 121 can kaybı yaşanırken, 5 bin 90 yeni vaka tespit edildi.

Yeni can kayıplarının 116’sı, Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, bu eyaletteki toplam can kaybı 1318’e çıktı.

Diğer eyaletlerden Hınan ve Heylongciang’da 11’er, Anhui’de 6, Haynan’da 4, Hıbey’de 3, Guangdong, Hunan, Şandong ve Gansu’da 2’şer, Ciangşi, Sıçuang, Guicou, Liaoning ve Cilin’de 1’er kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerden başkent Pekin, Tiencin’de 3’er Çongçing’de 4, Şanghay’da 1 kişi yaşamını yitirirken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 1’er kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Vuhan’da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü “acil durum” ilan etmişti

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