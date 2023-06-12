Köşkten çıkmıyor: Prens Andrew’ün “tahliye” korkusu ağır bastı

Geçtiğimiz ay tahta geçen İngiltere Kralı III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew, 30 odalı, 30 milyon sterlinlik Royal Lodge isimli malikaneyi sadece eski eşi Sarah Ferguson ile paylaşıyor.

Ancak pedofili ve cinsel istismar suçuyla hapse atılan milyarder Jeffrey Epstein’le olan yakın dostluğu nedeniyle İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılmak zorunda kalan Prens Andrew’un konumu, annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ölümüyle daha da sarsılmıştı.

Abisi Kral Charles ile arasının iyi olmadığı bilinen Andrew’un, tadilata girmesi beklenen köşkten çıkmayı reddetmesi şaşkınlık yarattı.

Kral 3. Charles, Mayıs 2023’te İngiltere Kraliyeti’nin başına geçti…

7 MİLYON STERLİN HARCAMIŞ

Kral, mülkün daha iyi bir amaca dönüştürülebileceğine inanıyor, ancak evi uzun vadeli bir kira sözleşmesiyle devralan ve kendi servetinden 7 milyon sterline kadarını tadilatlara harcayan Andrew, kımıldamayı reddediyor.

Kaynaklar, prensin geçici olarak yakınlardaki Prens Harry ve Meghan Markle’ın eski evi olan Frogmore Kulübesi’ne taşınmasının mantıklı olacağını söylüyor.

Ancak kaynak aynı zamanda Andrew’un mülkü geçici olarak da olsa terk etmesi durumunda kalıcı olarak tahliye edilebileceğinden korktuğunu iddia ediyor: “Andrew’un bu yazın sonunda yapılması planlanan çatı onarımları var ve tamamlanması birkaç ay sürecek ve bu onarımlar sırasında evde kalmanın sorun yaratabileceği söylendi. Ama kendisi gitmek istemiyor.”

Buckingham Sarayı konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti, ancak başka bir kaynak da, York Dükü’nün taşınmasına gerek olmadığı konusunda ısrar etti.