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Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte Çin'de 15, Güney Kore'de 320 Vakaya Rastlandı

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Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte Çin'de 15, Güney Kore'de 320 Vakaya Rastlandı
Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte Çin'de 15, Güney Kore'de 320 Vakaya Rastlandı

 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 15, Güney Kore'de 320 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 15 Kovid-19 vakası belirlendi. Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84 bin 996'ya çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 15 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 7'sinin durumu ağır olmak üzere, 347 olarak açıklandı.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 13'ü yurt dışı kaynaklı 320 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 110'u başkent Seul'de ve 92'si ise Seul ve Incheon şehirlerini çevreleyen Gyeonggi bölgesinde görüldü.

Toplam vaka sayısının 18 bin 265'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 14 bin 368 kişi iyileşti.

Güney Kore'de, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 312'ye çıktı. 

Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı vaka sayısının dün itibarıyla 915'e yükseldiği ifade edildi.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

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