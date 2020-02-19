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KTAMS, Sosyal Hizmetler Dairesi’nde On-Call Çalışmama Eylemi Başlattı

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KTAMS, Sosyal Hizmetler Dairesi’nde On-Call Çalışmama Eylemi Başlattı
KTAMS, Sosyal Hizmetler Dairesi’nde On-Call Çalışmama Eylemi Başlattı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sonuç alınamayan teknik kurul toplantıları nedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesinde on-call çalışmama eylemi başlattığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamız, ülkemizde son yıllarda artan sosyal ve ekonomik problemler karşısında Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yasal ve yapısal olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Uzun yıllardan beri sonuç alınamayan teknik kurul toplantılarının ardından sendikamız KTAMS Sosyal Hizmetler Dairesinde on-call çalışmama eylemi başlatmıştır.”ifadelerini kullandı.

Bengihan, 20 Eylül 2019’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nın, yasa değişikliğinin 31 Ocak 2020’ye kadar Meclis’e gönderileceğini taahhüt ederek sendikayla protokol imzalaması üzerine KTAMS’ın on-call çalışmama eylemini askıya aldığını hatırlattı.

Bengihan, “Aradan geçen süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yasa değişikliği konusunda gerekli iradeyi koymaması sonucu 6 ilçede Sosyal Hizmet Memurlarının on-call çalışmama eyleminin yeniden başlatıldığını kamuoyuna duyururken; yaşanabilecek ciddi sosyal problemlerin sorumlularının bu duruma duyarsızlık gösteren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve bürokratları olacağını hatırlatırız.” Dedi.

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