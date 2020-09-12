KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Covid-19 Nedeniyle Asansör Yerine Merdiven Kullanımı Uyarısı

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülkemizde son günlerde yayılımı artan COVİD-19 virüsü nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiği konusunda uyarı yapmamız gerektiği tespit edilmiştir. Virüsün kapalı ortamlarda ve insanların temas ettiği noktalardan daha fazla yayılması nedeniyle asansörlerde de gerekli sterilizasyonun sağlanması gerekmektedir. Konu çok hassas olduğundan acil olarak alınması gereken tedbirler aşağıda sunulmuştur;

Zorunlu olmadıkça asansöre binilmeyip mümkün olduğunca merdivenlerin kullanılması gerekmektedir.

Asansörlerde taşınan insan sayısının azaltılmasını ve 1 m2’ye 1 kişi olacak şekilde asansör kullanımı sağlanmalıdır.

Asansörün beklediği katta, binanın dış havaya açılan kapısı veya penceresi varsa açık tutulmalıdır. Ancak bekleme halinde iken, varlık sensörüyle çalışan UV-C ile

dezenfeksiyon yapılıyorsa kapılar kapalı tutulmalıdır.

Asansör kapısı girişlerine, asansöre binebilecek kişi sayısı belirtilmeli ve bu sayıdan fazla kişinin içeri girmesi engellenmelidir ve bu hususta talimat asılmalıdır.

Asansör kapı girişine 1.5 m sosyal mesafe kuralına uygun olarak asansöre giriş için bekleyen kişilerin zeminde duracakları yerlere işaretlemeler yapılmalıdır.

Asansör içinde kişilerin duracağı zemin işaretlenmelidir. İşaretlemede kişilerin duruş istikametleri belirtilmelidir. Kişilerin duruş istikametleri birbirini görmeyecek şekilde işaretlenmelidir.

Asansörlerde mümkünse hiç konuşulmamalıdır, konuşulması zorunlu ise bağırarak veya ağzından damlacıklar çıkmasına sebep olacak şekilde konuşulmamalıdır.

Asansör kullanılırken el; ağıza, buruna, kulağa ve göze götürülmemelidir.

Asansörde hapşırılacağı veya öksürüleceği zaman hemen ağız, tek kullanımlık mendil veya kolun iç kısmı ile kapatmalıdır.

Asansörün iç duvarlarına dokunulmamalı, asansör içindeyken sırt diğer kişilere dönük ve asansör tabanına bakacak şekilde baş eğik tutulmalıdır.

Uyarılarımızın dikkate alınacağını ümit eder, herkese sağlıklı günler dileriz.