KTMMOB’nin Olağan Genel Kurulu yarın

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 54.Olağan Genel Kurulu 18 Temmuz 2020 Cumartesi saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi gerçekleştirilecek.
Genel Kurul’da Birliğe bağlı Odaların Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ile üyeler yer alacak.
Divan Başkanlığının oluşturulmasından sonra Genel Başkanın yapacağı açılış konuşması ve belirlenmiş olan 10 maddelik gündem tahtında Birlik Başkanlığının da belirleneceği Kurulda Birlik organlarının seçimi yapılacak.
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