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KTOEÖS Başbakanlık Kavşağı'nda eylem yapacak

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KTOEÖS Başbakanlık Kavşağı'nda eylem yapacak
KTOEÖS Başbakanlık Kavşağı'nda eylem yapacak

KTOEÖS "Basına Pankartlı Eylem Duyurusu" başlıklı bir bildiri yayımlayarak Çarşamba günü Başbakanlık Kavşağı'nda pankartlı bir eylem yapacağını duyurdu:

"30 Mayıs 2018, Çarşamba günü  sabah 07:00 – 08:00 saatleri arasında  Lefkoşa Başbakanlık ışıkları kavşağında pankartlı eylemimizi gerçekleştirerek, “Zamlar, Hayat Pahalılığı, Yükselen Döviz karşısında Halkım Alım Gücünün Geriletilmesi, Göç Yasası, Eğitim ve Toplumsal Sorunlar” karşısında hükümetin seyirci kalmasını protesto edeceğiz."

 

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