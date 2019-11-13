KTOEÖS: “Okullarda eksikliği ve altyapı sorunları devam ediyor”

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre, basın açıklaması saat 10:00’da gerçekleştirilecek.
Açıklamada, Pazartesi günü 1. Dönem ara sınavlar başlayacak olmasına rağmen öğretmen eksikliğinden dolayı çocukların bazı derslerden sınava giremeyeceği belirtilerek, “ Çocuklarımızın eğitim hakkını ellerinden alan bakanlık bazı okullara ihtiyaç olmadığı halde partizanlıkla öğretmen almakta, bazı okullarımızda ise derslerin boş geçmesine göz yummaktadır” denildi.
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