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KTÖS, İlkokullar Arası Talat Akkor Basketbol Şöleni düzenleniyor

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KTÖS, “Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile 20-21 ve 27-28 Kasım tarihlerinde İlkokullar Arası Talat Akkor Basketbol Şöleni düzenliyor.
KTÖS, İlkokullar Arası Talat Akkor Basketbol Şöleni düzenleniyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) hayata geçirdiği ve ilkokullar arası tasarladığı sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek olan İlkokullar Arası Talat Akkor Basketbol Şöleni bu yıl 20-21 ve 27-28 Kasım tarihlerinde Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

“Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile gerçekleşecek olan etkinlikle ilgili yazılı açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi bir araya getirecek olan etkinlikte, çocukların birbirleri ile olan dayanışmasının artırılması, özgüven ve iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle bunların eğitim-öğretim hayatlarına pozitif bir etki olarak yansıması hedeflenmektedir.”

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