KTÖS Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni yapılıyor

Üç gün sürecek olan KTÖS Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni 21 Kasım Salı günü başlıyor. İlkokullar arası yapılacak şölene toplamda 15 okul katılıyor.

Üç gün sürecek olan KTÖS Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni 21 Kasım Salı günü başlıyor. İlkokullar arası yapılacak şölene toplamda 15 okul katılıyor.

Açılış günü şölene 23 Nisan, 9 Eylül, Dr. Suat Günsel Lefkoşa ve NBC Alsancak İlkokullarının kız ve erkek takımları katılacak.

Şölenin ikinci günü olan 27 Kasım Pazartesi günü ise Çağlayan, NBC Lefkoşa, Şht. İlker Karter, Yakın Doğu ve Yeniboğaziçi İlkokullarının yine kız ve erkek takımları katılacak.

Şölenin kapanışı olan ve şölen maçına da sahne olacak 28 Kasım Salı günü Akdoğan Dr. Fazıl Küçük, Alayköy, Şht. Ertuğrul, Şht. Mehmet Eray ve Özgürlük İlkokullarının kız takımları katılacak.

Şölen maçı ise Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile takımlar karması arasında gerçekleşecek.

Uğur Erilen

KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri