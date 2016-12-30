KTÖS'ten açıklama: Ajandalar iade edilmedi

KTÖS ‘ajanda’ konusunda açıklama yaptı...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yayınlanan ajanda nedeniyle gösterilen tepkilere düzenlediği basın toplantısı ile yanıt verdi.

Basın toplantısında konuşan Genel Sekreter Şener Elcil, KTÖS’un yalnız olmadığını, Yeni Kıbrıs Partisi, Çağsen, Boran Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu ve Devrimci Komünist Birliğinin kendilerine destek verdiğini söyledi.

Eleştirilen art niyetli olduğunu kaydeden Elcil, üyelerine dönük olarak hazırlanan ajandada yer alan bazı konuların çözüme ve barışa karşı olduğunu iddia ettiği bazı kesimlerde rahatsızlık uyandırdığını savundu. Üyelerin eleştirilerine açık olduklarını vurgulayan Elcil, bir soru üzerine okullardan kendilerine herhangi bir iade veya sendikadan istifaların olmadığını söyledi.

KTÖS’ün Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarını, ülkenin bütünlüğünü, Kıbrıslı Türk ve Rumların kardeşliğini, dünyada ve bölgede barışı, silahsızlanmayı savunmaya devam edeceğini kaydeden Elcil, bir eğitimci, insan ve sendika olarak bunun temel görevleri olduğunu belirtti.

Sendika’nın Eğitim Bakanı Özdemir Berova’dan icazet alarak hareket eden bir örgüt olmadığını söyleyen Elcil, gerekirse yargı önünde hesap vermeye hazır olduklarını kaydetti. Sendika tarafından hazırlanan basın açıklaması Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından okundu.

Açıklamada, öğretmenlere haksız yere karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi ve bunun hakaret düzeyine ulaştığı dolayısıyla mahkemede yüzleşileceği kaydedildi.