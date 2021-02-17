Kudret Özersay, BM Özel Temsilcisi Spehar ile görüştü

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası, "Kıbrıs sorununda illa federasyon ya da illa iki devletin ayrılığı diye takılıp kalmak ya da ayak sürümek yanlıştır. Yarım asırlık ezberlerin dışına çıkılmalıdır. Bize göre bir çıkış yolu vardır ve bu ‘iki devletin ayrılığına değil iş birliğine dayanan federasyon dışı bir ortaklıktır” açıklamasında bulundu.

BM yetkilisinden gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede Kıbrıs konusunda son dönemde yapılan temaslar ve yaklaşan gayrı resmi beşli toplantıyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca kısa süre önce BM Güvenlik Konseyi’nde alınan karar ve Genel Sekreter’in girişimleriyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşme ertesinde açıklama yapan Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, “Kıbrıs sorununda illa federasyon ya da illa iki devletin ayrılığı diye takılıp kalmak ya da ayak sürümek yanlıştır. Yarım asırlık ezberlerin dışına çıkılmalıdır. Bize göre bir çıkış yolu vardır ve bu ‘iki devletin ayrılığına değil iş birliğine dayanan federasyon dışı bir ortaklıktır” dedi.

ÜÇÜNCÜ YOL KIBRIS SORUNUNDA ÇIKIŞ YOLU OLABİLİR

Özersay görüşme ertesinde yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ta tek yol federasyondur demek de, tek yol iki devletin ayrılığıdır demek de bizi bir yere götürmez. Yeni ve yaratıcı fikirlerle Kıbrıs’ta bir çıkış yolu bulunabilir ve bu da “Üçüncü Yol”dur, iki devletin ayrılığına değil işbirliğine dayalı federasyon dışı bir ortaklıktır. Bu başlangıç noktası olmalı ve bu ortaklığın yıllar içerisinde nereye evrileceğini zaman ve şartlar göstermelidir. Buna günün sonunda yine iki Halk kendi iradesiyle ve zaman zaman yapılacak ayrı referandumlarla daha sonra karar vermelidir” ifadelerini kullandı.

YARIM ASIRLIK EZBERLERİN DIŞINA ÇIKMAK, YAPICI YARATICI OLMAK ŞART

Özersay açıklamasında “Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak gerek Halkın Partisi’nin gerekse kendi tecrübelerim çerçevesinde şahsi görüş ve değerlendirmelerimizi sayın Spehar ile paylaştık. Bizim önceliğimiz Kıbrıs Türk Halkının hak ve menfaatlerini koruyacak kalıcı ve yaşayabilir bir çözümdür. Bunun için de yeni ve yaratıcı fikirlere ihtiyaç vardır. Olaylara ya siyah ya beyaz diye yaklaşmamak gerekir. İlla ya federasyon olacak ya da iki ayrı devlet olacak diye diretmek bizi bir yere götürmez, sadece statükonun devamına mahkum eder. Bu nedenle iki devlet esasına dayalı bir ortaklık, çıkış yoludur, üçüncü yoldur. Biz bir çıkış yolu vardır diyoruz, istenirse bir çıkış yolu bulunur diyoruz ve bu “iki devletin ayrılığına değil iş birliğine dayanan federasyon dışı bir ortaklıktır” diyoruz. Zaman içerisinde bu ortaklık iki devletin ayrılığına da federasyona da evrilebilir, onu zaman gösterecektir. Kurulacak olan iş birliğine dayalı ortaklık iyi çalışır ve memnuniyet yaratırsa zaten iki halkın iradesiyle o ortaklık bir federasyona evrilebilir, yok eğer sıkıntı olur ve iş birliği dahi yapamazsak o zaman zaten iki devletin ayrılığına dayalı bir yola girilir ve ayrılık kaçınılmaz olarak gerçekleşir” ifadelerine yer verdi. Bu evrimsel modelin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki şartlara çok daha uygun olduğuna dikkat çeken Özersay “yapıcı ve yaratıcı olmazsak bugünkü statükonun Kıbrıs Rum liderliğine sağladığı konforlu ortamın devamına hizmet etmiş oluruz, yarım asırlık ezberleri artık terk etmek gerekir” vurgusu yaptı.