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Aykut’un tutukluluk süresi 6 gün uzatıldı

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Aykut’un İsrail ve Portekiz pasaportuna sahip olduğunu belirten gazete, Aykut’un oğulları, 51 yaşındaki Afik Yakov ve 49 yaşındaki Michael Mistriel Aykut için de arama emri çıkarıldığını vurguladı.
Aykut’un tutukluluk süresi 6 gün uzatıldı

KKTC’de eski Kıbrıs Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz cuma günü KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçişinde Derinya sınır kapısında Rum polisi tarafından tutuklanan Shimon Mistriel Aykut’un tutukluluk süresi uzatıldı.

Politis ve diğer gazeteler, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarını, Kıbrıslı Rum mal sahiplerinin onayı olmaksızın kullanan “Afik Grup” sahibi Shimon Mistriel Aykut’un tutukluluk süresinin, dün 6 gün daha uzatıldığını yazdı.

Aykut’un cuma günü KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek isterken Derinya sınır kapısında Rum polisi tarafından tutuklandığını ve hakkında 5 gün tutukluluk kararı verildiğini hatırlatan gazete, Rum polisinin dünkü talebini değerlendiren Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, Aykut’un tutukluluk süresinin 6 gün daha uzatılmasını kararlaştırdığını aktardı.

Oğulları da aranıyor

Aykut’un İsrail ve Portekiz pasaportuna sahip olduğunu belirten gazete, Aykut’un oğulları, 51 yaşındaki Afik Yakov ve 49 yaşındaki Michael Mistriel Aykut için de arama emri çıkarıldığını vurguladı.

Gazete, Afik Grup’un inşaat için kullandığı arazilerin Rum sahiplerinin Rum polisine, bu kullanıma onay vermedikleri yönünde şikayette bulunduklarını, ayrıca AB ülkesi pasaportuna sahip iki kişinin yine Rum polisine, 235 bin euro ödemelerine karşın kendilerine tapu teslimi yapılmadığı yönünde şikayette bulunduklarını da aktardı.

Alithia gazetesi ise haberi: “Aykut 6 Gün Daha Tutuklu” başlığı altında verirken, Aykut’un İsrail ve Portekiz pasaportunun yanı sıra Türkiye ve KKTC pasaportlarına da sahip olduğunu vurguladı.

Gazete ayrıca, Rum polisinin geniş çaplı soruşturmasını sürdürdüğünü, bu çerçevede Aykut’un telefon görüşmeleri ve banka hesaplarının da inceleneceğini aktardı.

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