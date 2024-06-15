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Girne'de Çöp Bidonlarında Yangın: Römork Araç Kısmen Zarar Gördü

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14 Haziran 2024 tarihinde Girne'de bir sitenin otoparkında meydana gelen yangında, iki plastik çöp bidonu ve bir römork araç kısmen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.
Girne'de Çöp Bidonlarında Yangın: Römork Araç Kısmen Zarar Gördü

Girne'de Otopark Yangını: Çöp Bidonları ve Römork Araç Kısmen Zarar Gördü

14 Haziran 2024 tarihinde, saat 05:50 sıralarında, Girne’de, Münür Şago Sokak’ta bir sitenin otoparkında çıkan yangın, site sakinlerini korku dolu anlar yaşattı. Otopark içerisinde bulunan iki adet plastik çöp bidonunda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek park halinde bulunan yük taşıyıcı römork araca sirayet etti. İtfaiye Ekipleri’nin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki, olayda yaralanan olmadı ancak römork araç kısmen yanarak zarar gördü.

 

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