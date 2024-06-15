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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kurban Bayramı ve Babalar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kurban Bayramı'nın birinci günü ile Babalar Günü'nü kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kurban Bayramı ve Babalar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ, KURBAN BAYRAMI VE BABALAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

Bu yıl aynı güne denk gelen Kurban Bayramı’nın birinci günü ile Babalar Günü, 16 Haziran Pazar günü tüm İslam aleminde ve ülkemizde birarada kutlanacaktır. Bu özel günün sevgi, huzur ve birliktelik dolu geçirilmesi en büyük dileğimizdir. En önemli iki bayramımızdan biri olan Kurban Bayramı, ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile biraraya geldiğimiz, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilenmesi gereken günlerdir. Babalar Günü ise hayatın yükünü omuzlarında taşıyan, evlatlarına ışık olan, onların yolunu aydınlatan tüm babalara ithaf olunan anlamlı günlerden birisidir. Bu yıl bu iki önemli günü birarada kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En büyük temennimiz bu değerli günün huzur ve refah içerisinde kutlanmasıdır.

 

Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın başta ülkemiz ve Anavatan Türkiye olmak üzere tüm dünyaya huzur, refah ve barış getirmesini diliyorum. Başta Üniversitemiz personeli olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor ve Bayramın hepimize sağlık, sıhhat, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.

 

  1. görevini hakkıyla yerine getiren tüm gerçek babaların da Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, ebediyete intikal eden babaları rahmetle anarken, evlatlarını kaybetmiş olan ve onlara sarılamamanın üzüntüsünü içinde yaşayan tüm babalara ise sabırlar dilerim.
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