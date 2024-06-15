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Güney'de aşırı sıcaklar nedeniyle okulların kapatılması tartışma yarattı

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Aşırı sıcak hava nedeniyle ilkokul ve anaokullarının tatil edilmesi Rum tarafında klima tartışması yarattı.
Güney'de aşırı sıcaklar nedeniyle okulların kapatılması tartışma yarattı

Alithia’nın haberine göre, Rum Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu bütün üç yıl içerisinde Güney Kıbrıs genelindeki bütün okullarda sınıflara klima takılacağı vaadinde bulunmasına rağmen bunu başaramayan Hristodulidis hükümetinin, Meteoroloji Dairesi’nin uyarısı üzerine okulları kapamasını “kabul edilemez” diye niteledi.

Aşırı sıcaktan bayılan ve başka sağlık sıkıntısı yaşayan öğrenci, öğretmen ve okul personeli olduğuna işaret eden Dimitriu, Hristodulidis hükümetini “statlarda yaptığı gibi okullarda da zorluğu çözemeyince kapatma” uygulamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rum İlkokul Öğretmenleri Sendikası POED, Eğitim Bakanlığının dün için derslerin saat 10.30’a kadar yapılması kararının ardından dün okula giden öğrenci sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini, onların da velileri çağrılarak evlerine gönderildiğini açıkladı. Gazete ortaokul ve lise öğrencilerinin ise sınav döneminde oldukları için bu fırsattan yararlanamadığına işaret etti.

Habere göre, Rum İlk Okul Aile Birlikleri Konfederasyonu ise “2024’te okulları hava şartlarına ve meteorolojik açıklamalara göre kapatmamız çok yazık” vurgusunu yaptığı açıklamasında, Güney Kıbrıs genelindeki okullarda bütün sınıflara, Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 3 yıldan çok daha erken klima takılması gerektiğine vurgu yaptı.

 

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