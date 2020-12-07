Kullanıcıların İos 14.2 Güncellemesi İle Yaşadığı Sorun!

Daha önce Apple’ın başına bela olan ”pil sorunu” şimdi tekrar baş gösterdi.

iOS 14.2 güncellemesi pil sorunu ile gündemde. Kısa süre önce iOS 14.2.1 yayımlanmış ve daha çok iPhone 12 serisinde yaşanan bazı sorunlar çözülmüştü. Biliyorsunuz iPhone 12 tarafında bazı kullanıcılar ekran, batarya ve bazı özellikleri kullanmada sorun yaşıyordu.

Daha önce Apple’ın başına bela olan ”pil sorunu” şimdi tekrar baş gösterdi. iOS 14.2 güncellemesinin yüklemesini yapan kullanıcılar; pillerinin kısa sürede tükendiğini, örneğin 5 dakika gibi bir sürede şarj seviyesinin normalde inmeyecek seviyeye indiğini belirtiyor.

iOS 14.2 güncellemesi pil sorunu

Kullanıcılar Apple’ın geliştirici forumları ve Reddit gibi platformlar ile kısa sürede tükenen pil sorununu bildiriyor. Bildirilen sorunların arasında pilin hızlıca tükenmesi ve normalden daha uzun şarj süreleri bulunuyor.

Bazı kullanıcılar, cihazlarının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 50’nin üzerinde şarjının düştüğünü ve normal kullanımlarda bile birkaç dakika içinde 5 beş civarında pil değerinde düşüş gördüğünü bildiriyor.

Söz konusu sorun açıkça yazılımla ilgili gibi görünüyor. Birden fazla kullanıcı, pil ömrünün düşmeden önce yüksek bir oranda takılıp kalması sorunun bildiriyor. Bunu çözmek için cihazlarını yeniden başlattıktan sonra pillerinin düşmüş olmasıyla karşı karşıya kalıyor.

Sorunu bildiren iPhone kullanıcıları ise şu şekilde: iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6S ve birinci nesil iPhone SE..

Yani daha eski modeller.

Bunun yanı sıra iPadOS 14.2 güncellemesine sahip 2018 model iPad Pro da benzer sorundan etkilendiği bildiriliyor.