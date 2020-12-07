  • BIST 1.333
  • Altın 461,331
  • Dolar 7,8339
  • Euro 9,4852
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC’de bugün 2’si yerel 12 pozitif vaka

Kullanıcıların İos 14.2 Güncellemesi İle Yaşadığı Sorun!

»
Daha önce Apple’ın başına bela olan ”pil sorunu” şimdi tekrar baş gösterdi. 
Kullanıcıların İos 14.2 Güncellemesi İle Yaşadığı Sorun!

iOS 14.2 güncellemesi pil sorunu ile gündemde. Kısa süre önce iOS 14.2.1 yayımlanmış ve daha çok iPhone 12 serisinde yaşanan bazı sorunlar çözülmüştü. Biliyorsunuz iPhone 12 tarafında bazı kullanıcılar ekran, batarya ve bazı özellikleri kullanmada sorun yaşıyordu.

Daha önce Apple’ın başına bela olan ”pil sorunu” şimdi tekrar baş gösterdi. iOS 14.2 güncellemesinin yüklemesini yapan kullanıcılar; pillerinin kısa sürede tükendiğini, örneğin 5 dakika gibi bir sürede şarj seviyesinin normalde inmeyecek seviyeye indiğini belirtiyor.

iOS 14.2 güncellemesi pil sorunu

Kullanıcılar Apple’ın geliştirici forumları ve Reddit gibi platformlar ile kısa sürede tükenen pil sorununu bildiriyor. Bildirilen sorunların arasında pilin hızlıca tükenmesi ve normalden daha uzun şarj süreleri bulunuyor.

Bazı kullanıcılar, cihazlarının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 50’nin üzerinde şarjının düştüğünü ve normal kullanımlarda bile birkaç dakika içinde 5 beş civarında pil değerinde düşüş gördüğünü bildiriyor.

Söz konusu sorun açıkça yazılımla ilgili gibi görünüyor. Birden fazla kullanıcı, pil ömrünün düşmeden önce yüksek bir oranda takılıp kalması sorunun bildiriyor. Bunu çözmek için cihazlarını yeniden başlattıktan sonra pillerinin düşmüş olmasıyla karşı karşıya kalıyor.

Sorunu bildiren iPhone kullanıcıları ise şu şekilde: iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6S ve birinci nesil iPhone SE..

Yani daha eski modeller.

Bunun yanı sıra iPadOS 14.2 güncellemesine sahip 2018 model iPad Pro da benzer sorundan etkilendiği bildiriliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de iPhone 12 stokları dakikalar içinde tükendi05 Aralık 2020 Cumartesi 14:30
  • Çin Ay'a Bayrak Dikti05 Aralık 2020 Cumartesi 14:10
  • Xiaomi telefonlar yasaklanıyor: Şoke eden gelişme04 Aralık 2020 Cuma 12:19
  • Şiddet içerikli oyunlar çocuklarda “ters kimlik” etkisi oluşturuyor04 Aralık 2020 Cuma 11:28
  • Facebook, o paylaşımları kaldıracağını açıkladı04 Aralık 2020 Cuma 11:10
  • Yapay Zeka Eczaneye Girdi04 Aralık 2020 Cuma 10:07
  • Xiaomi daha ucuzunu yapana kadar en ucuzu bu Mi 10T Pro 5G03 Aralık 2020 Perşembe 15:50
  • Dünya Yörüngesindeki Gök Cisminin 54 Yıllık Bir Roket Olduğu Ortaya Çıktı03 Aralık 2020 Perşembe 14:33
  • Apple: Telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddia edilen teknoloji devine Avrupa'da 180 milyon euroluk dava açıldı03 Aralık 2020 Perşembe 13:02
  • 2020 yılının en iyi iPhone uygulamaları belli oldu03 Aralık 2020 Perşembe 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti