Külliye yapımına karşı ‘insan zinciri’ oluşturuluyor!

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, CTP ve bazı sendikalar külliye yapımına karşı, Kermiya çemberinde ‘insan zinciri’ oluşturmak amacıyla toplandı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) ve bazı sendikalar 50 dönüm park, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ( külliye) projesine karşı eylemine başladı.

Eylemde “Külliye değil hastane”, “Hediye değil, irade” pankartlarıyla protesto ediliyor.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 50 dönüm park, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi (külliye) projesine karşı eylem yapacaklarını saat 12.00’de açıklamıştı.